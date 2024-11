Indagini sulla bomba in via XVIII dicembre, tecnici al lavoro 

I carabinieri del Ris hanno iniziato, su ordine del pm, gli accertamenti irripetibili su tutti i materiali rinvenuti a casa di Antonino Sanna, il 72enne arrestato il 19 settembre con l’accusa di aver realizzato la bomba esplosa in via 18 Dicembre. Sono coinvolti tre laboratori e se gli esiti dovessero venire confermati, la posizione già grave di Sanna rischierebbe di peggiorare.

L’ordigno che era destinato a due suoi conoscenti ma invece provocò gravi ferite a una donna di 65 anni, Giuditta Tanchis, che aprì casualmente il contenitore innescando l’esplosione. Su Sanna, difeso dagli avvocati Stefano Piras e Micol Girau, grava l’accusa di tentata strage nonché detenzione illegale e fabbricazione di armi ed esplosivo. Sono impegnati i laboratori di chimica e biologia in relazione alle dosi di polvere da sparo, ai barattoli di fosforo e acetone ritrovati nel suo appartamento, e il laboratorio di balistica in relazione al ritrovamento di tre pistole artigianali modificate, una ventina di altre parti di fucili e pistole, nove tubi in zinco (del genere “Bombs”) e soprattutto dieci detonatori attivi con innesco e otto scatole già assemblate con circuiti elettrici e interruttori. La bomba scagliò dadi in acciaio e aveva un congegno ad attivazione elettrica.

RIPRODUZIONE RISERVATA