Indagini sul movente del pestaggio 

Vicenda tutta da chiarire e indagini in corso, l’aggressione ai danni di un dipendente comunale di Olbia (avvenuta in via Vittorio Veneto) potrebbe non essere una rapina. I Carabinieri del Reparto territoriale stanno ricostruendo i fatti e cercando il possibile movente del pestaggio della vittima, finita in Pronto Soccorso con diverse costole fratturate. I militari della Stazione di Olbia Centro hanno ricevuto una dettaglia denuncia della vittima e stanno procedendo nei confronti di due persone, originarie di un centro del Nuorese. I fatti sono avvenuti nelle primissime ore di giovedì, dopo che la vittima si era recata a prelevare del contante da un bancomat di via Vittorio Veneto. Gli unici dati certi sono l’aggressione brutale (calci e pugni) ai danni del dipendente comunale e l’identificazione di due persone già segnalate alla Procura.

