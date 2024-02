Indagini e sicurezza, più agenti di polizia a Olbia e Porto Cervo  

Anche la Polizia di Stato, dopo anni di vertenze e richieste della politica locale, punta a rafforzare la sua presenza a Olbia e in Costa Smeralda. L’annuncio è di ieri ed è stato il questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, a indicare i dettagli dei provvedimenti che riguarderanno anche Porto Cervo. Sanfilippo, alla fine di un vertice con il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e con il procuratore generale, Luigi Patronaggio, ha dichiarato: «È già stato stabilito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e si tratta solo di attendere l’arrivo effettivo del personale. Il Commissariato di Olbia ha 60 uomini in totale, ma vorremmo portarlo a 90, mentre il commissariato di Porto Cervo dovrebbe arrivare ad avere 45 agenti. Quindi stiamo parlando di un raddoppio degli organici. C’è la necessità di dare delle risposte a Olbia e la Gallura, sotto il profilo dell’ordine pubblico e delle priorità investigative, delle quali ovviamente non posso parlare». Il vertice è stato fortemente voluto dal capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, che ha ottenuto il pieno sostegno della Procura generale di Cagliari anche per il rafforzamento degli uffici giudiziari galluresi.

Luigi Patronaggio, procuratore generale, ha confermato l’urgenza di rafforzare i presidi dello Stato a Olbia, città sarda che continua a crescere sotto ogni profilo e ospita eventi che attirano decine di migliaia di persone (senza considerare il movimento passeggeri di porto e aeroporto). Capasso fa il punto della situazione del suo ufficio: «Abbiamo chiuso il 2022 con circa 3300 procedimenti pendenti a carico di noti, ne abbiamo introitato altri 4500, questo significa un totale di 7800 procedimenti nella Procura di Tempio. Ognuno di noi ha un carico di più di mille fascicoli. Quando poi il legislatore giustamente chiede efficienza e tempestività nell'azione giudiziaria, questo diventa difficile. I processi non sono numeri sono le storie e la vita delle persone. Un magistrato non può gestire mille fascicoli».

