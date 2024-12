Indagini dopo il rogo nella coop che ha subito quattro attentati 

Sono terminate nella tarda mattinata di ieri le operazioni di spegnimento del grosso incendio che dalle 17.30 di domenica ha interessato il fienile dell’azienda agricola della cooperativa l’Agrifoglio a San Giovanni Suergiu. I vigili del fuoco di Carbonia che hanno dovuto combattere per ore per avere la meglio delle fiamme che hanno distrutto centinaia di rotoballe, un trattore e danneggiato un altro mezzo agricolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Carbonia, che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Non si esclude nessuna ipotesi, infatti nella giornata di ieri sono state visionata le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’azienda ( che risulta essere coperta da polizza assicurativa). Immagini che dovranno chiarire se si è trattato di un nuovo incendio doloso, come avvenne nel 2023, quando ben quattro roghi misero in ginocchio l’azienda. Un uomo venne arrestato dai carabinieri.

Solidarietà da parte della sindaca Elvira Usai: «Siamo fortemente rattristati da questo ennesimo incendio ai danni dell'Agrifoglio. Esprimiamo solidarietà a tutti i lavoratori e ci auguriamo che si arrivi presto a far luce sull'accaduto».Nel corso della mattinata di ieri come sono terminate le operazioni di spegnimento è iniziata la conta dei danni, e a dare conforto ai soci dell’azienda si è recato anche Sergio Lai della Coldiretti territoriale: «È una cosa che non ha riscontro nella storia del territorio, come organizzazione stiamo valutando come cercare di poter dare sostegno alla cooperativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA