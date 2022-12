«Indagini difficili senza telecamere» 

In tutto il Nuorese il questore Polverino ha applicato 17 provvedimenti analoghi. «La componente scatenante di atteggiamenti non consoni è quasi sempre l’abuso di alcol». L’Ogliastra, spesso identificata come isola nell’Isola, è in fondo alle statistiche degli indicatori economici, sintomo che da queste parti la crisi e la disoccupazione mordono più rispetto ad altre parti d’Italia e la condizione di perenne isolamento non aiuta. «In Ogliastra - ha sottolineato Polverino - si vive bene, il territorio è piccolo e capisco che qualsiasi cosa accada abbia un risalto maggiore rispetto alle grandi città dove fatti criminosi accadono con maggiore frequenza». I colloqui con i sindaci sono frequenti: «Si fanno portavoce delle loro comunità e ci chiedono più controlli notturni per limitare schiamazzi e scorribande che disturbano la quiete pubblica».

Sollecitati dalla compagnia dei carabinieri di Lanusei, nell’ultimo anno il questore ha disposto sei Daspo urbano e due avvisi orali. Destinatari giovani ogliastrini coinvolti nella malamovida. Le misure di prevenzione e decoro intorno ai locali di intrattenimento pubblico sono un provvedimento «impattante che dovrebbe far riflettere il destinatario», ha affermato il questore. «Se un cittadino destinatario di Dacur viene intercettato in un luogo a lui vietato rischia da 6 mesi a 2 anni di reclusione e una sanzione da 8 mila a 20 mila euro».

Quasi sempre gli occhi elettronici sono i migliori alleati degli investigatori. Un coadiuvante perfetto per ricostruire qualsiasi episodio su cui la Procura della Repubblica apre un’indagine. «È fondamentale avere a disposizione impianti di videosorveglianza ed è auspicabile che ci siano ovunque». L’ha detto Alfonso Polverino, il questore di Nuoro che, ieri mattina, ha visitato i commissariati di Tortolì e Lanusei. Nato a Napoli il 18 marzo 1964, il dirigente superiore della Polizia di Stato è tornato sulla rapina con sparatoria avvenuta la scorsa settimana nella parafarmacia di Porto Frailis. «Sono episodi di microcriminalità sui quali è anche difficile avviare un’attività investigativa proprio per l’assenza di telecamere, sia nel locale che all’esterno. È vero che per un Comune la gestione dell’impianto presenta un costo, ma se non lo si tiene in buone condizioni diventa un arredo urbano inutile».

Quasi sempre gli occhi elettronici sono i migliori alleati degli investigatori. Un coadiuvante perfetto per ricostruire qualsiasi episodio su cui la Procura della Repubblica apre un’indagine. «È fondamentale avere a disposizione impianti di videosorveglianza ed è auspicabile che ci siano ovunque». L’ha detto Alfonso Polverino, il questore di Nuoro che, ieri mattina, ha visitato i commissariati di Tortolì e Lanusei. Nato a Napoli il 18 marzo 1964, il dirigente superiore della Polizia di Stato è tornato sulla rapina con sparatoria avvenuta la scorsa settimana nella parafarmacia di Porto Frailis. «Sono episodi di microcriminalità sui quali è anche difficile avviare un’attività investigativa proprio per l’assenza di telecamere, sia nel locale che all’esterno. È vero che per un Comune la gestione dell’impianto presenta un costo, ma se non lo si tiene in buone condizioni diventa un arredo urbano inutile».

Questione sicurezza

Sollecitati dalla compagnia dei carabinieri di Lanusei, nell’ultimo anno il questore ha disposto sei Daspo urbano e due avvisi orali. Destinatari giovani ogliastrini coinvolti nella malamovida. Le misure di prevenzione e decoro intorno ai locali di intrattenimento pubblico sono un provvedimento «impattante che dovrebbe far riflettere il destinatario», ha affermato il questore. «Se un cittadino destinatario di Dacur viene intercettato in un luogo a lui vietato rischia da 6 mesi a 2 anni di reclusione e una sanzione da 8 mila a 20 mila euro».

In tutto il Nuorese il questore Polverino ha applicato 17 provvedimenti analoghi. «La componente scatenante di atteggiamenti non consoni è quasi sempre l’abuso di alcol». L’Ogliastra, spesso identificata come isola nell’Isola, è in fondo alle statistiche degli indicatori economici, sintomo che da queste parti la crisi e la disoccupazione mordono più rispetto ad altre parti d’Italia e la condizione di perenne isolamento non aiuta. «In Ogliastra - ha sottolineato Polverino - si vive bene, il territorio è piccolo e capisco che qualsiasi cosa accada abbia un risalto maggiore rispetto alle grandi città dove fatti criminosi accadono con maggiore frequenza». I colloqui con i sindaci sono frequenti: «Si fanno portavoce delle loro comunità e ci chiedono più controlli notturni per limitare schiamazzi e scorribande che disturbano la quiete pubblica».

Gli auspici

È tempo di bilanci per un anno che volge al tramonto. «Si torna a vivere con la necessaria prudenza e nelle piazze dove si festeggerà il Capodanno torneremo a essere presenti con servizi a carattere preventivo e per dare alle comunità un senso di sicurezza e libertà». Il questore ha concluso auspicando «un 2023 di tranquillità per le famiglie e le comunità che da tre anni, con la pandemia, sono sotto pressione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata