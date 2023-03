«Indagini a rilento per il mio Ignazio, ora voglio giustizia» 

Suo marito temeva di morire in quel modo? «Sì, perché non era formato per quel lavoro, aveva fatto un corso di sole cinque ore per affrontare quel turno in coppia. Invece con la riorganizzazione i turni notturni si facevano in solitaria. Nel maggio 2021, tre mesi prima, era stata fatta un’interrogazione in Consiglio comunale a Villacidro per sollevare il problema della pericolosità di quelle condizioni di lavoro».

Sperava in tempi più celeri? «Assolutamente sì, perché si tratta di un fatto così grave, anche per le modalità con cui è avvenuto che se mi soffermo a pensarci mi sembra di impazzire».

«Vorrei poter dire a mia figlia che il padre ha avuto giustizia, ma sono trascorsi due anni e non è cambiato nulla». Lucia Murgia ha 52 anni e insegna matematica ai bimbi della scuola primaria di Villacidro. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio del 2021 ha perso l’amore di tutta la vita: il marito, Ignazio Sessini, è morto precipitando nel tritarifiuti della Villaservice, la società in cui lavorava da più di 20 anni. Ora, assistita dagli avvocati Andrea Casu e Nicola Marongiu, chiede giustizia. «Quest’attesa è logorante, mi sento impotente, se penso al tempo passato mi chiedo: “Quanto ne servirà per il processo?”».

«Assolutamente sì, perché si tratta di un fatto così grave, anche per le modalità con cui è avvenuto che se mi soffermo a pensarci mi sembra di impazzire».

Sono trascorsi 618 giorni.

«Troppi, perché sono emersi molti fatti, molte mancanze testimoniate anche dai video che mostrano le condizioni di lavoro, si va oltre la disgrazia. Era una morte annunciata».

«Sì, perché non era formato per quel lavoro, aveva fatto un corso di sole cinque ore per affrontare quel turno in coppia. Invece con la riorganizzazione i turni notturni si facevano in solitaria. Nel maggio 2021, tre mesi prima, era stata fatta un’interrogazione in Consiglio comunale a Villacidro per sollevare il problema della pericolosità di quelle condizioni di lavoro».

Quali erano?

«L’operaio di turno con una benna trasportava i rifiuti alla vasca, poi scendeva in mezzo alla melma, nel pantano, per salire in cima al tritarifiuti e verificare che non si inceppasse, cosa che succedeva regolarmente».

A quel punto che faceva?

«Doveva cercare di liberare il meccanismo, per farlo – visto che tra i fumi, la nebbia e le luci rotte, come mi raccontava Ignazio – non si vedeva nulla, occorreva sporgersi oltre la balaustra. Ci sono dei punti oscuri».

Quali?

«Il macchinario usato da Ignazio era in manutenzione fino alla mezzanotte del 5 luglio, ufficialmente doveva essere fermo. Eppure lo ha usato Ignazio, così come aveva fatto un suo collega la notte prima. Due giorni dopo la tragedia, la benna usata da mio marito è stata restituita all’impresa che l’aveva concessa in uso. Insomma, elementi ce ne sono, perché aspettare tanto per chiudere l’inchiesta?».

La Villaservice va verso la liquidazione, cosa cambierà?

«Quel che mi sta più a cuore è che venga stabilità la catena di responsabilità personali per la morte di mio marito, voglio i nomi dei responsabili, voglio che vengano condannati perché così sarà impedito loro di sbagliare ancora. Per Ignazio sarà tardi, ma ci sono altri operai da proteggere».

Sì, ma la società tra poco potrebbe non esistere più.

«Per questo i tempi sono importanti: se la Villaservice verrà chiusa prima dell’apertura del processo si perderà l’occasione di far valere la responsabilità dell’azienda».

A chi ha ipotizzato che suo marito si fosse suicidato, cosa risponde?

«Rispondo che se io, nonostante il dolore ho atteso e attendo che sia un giudice a stabilire la verità, non vedo come si sia preso la libertà di un giudizio simile».

Teme la prescrizione?

«I tempi per la prescrizione sono lunghi, oltre 15 anni, ma mi aspetto che il processo inizi entro dicembre e la sentenza arrivi al massimo tra due anni, altrimenti questa non sarebbe giustizia».

