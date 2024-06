Indagine sulla tragedia in mare 

L’estate non è ancora iniziata e in Gallura sono già due le vittime degli incidenti in mare. Qualche giorno fa un kitesurfer svizzero è morto davanti alla spiaggia di Lu Litarroni, sul litorale Aglientu. Sabato notte ha perso la vita il sottotenente di Marina, Pietro Stipa, sbalzato dal suo gommone davanti all’isola di Santo Stefano. La Procura di Tempio ha aperto una accurata indagine sulla morte dell’ufficiale (26 anni) perché deve essere chiarito ogni aspetto del tragico volo che è costato la vita al giovane toscano. L’inchiesta, del sostituto procuratore Andrea Schirra, riguarda un fatto con diversi aspetti da approfondire. Pietro Stipa era un campione del mare. Nel 2019 aveva vinto una competizione velica internazionale riservata a equipaggi militari, le esercitazioni con il Nucleo Sdai della Marina Militare (Sommozzatori per lo Sminamento difesa antimezzi insidiosi) lo aveva portato a diretta conoscenza con il mare di La Maddalena. Come ha fatto uno specialista del mare a finire contro uno scoglio affiorante di un tratto di mare ben noto per la sua pericolosità? Dagli accertamenti disposti dalla Procura, anche sul corpo della vittima, potrebbero arrivare preziose informazioni. Chi può aiutare gli investigatori della Guardia Costiera di La Maddalena, è la ragazza che era con Stipa, la giovane sopravvissuta all’incidente avvenuto dopo le 3 di sabato.

Mare pericoloso

Un dato è inconfutabile e deve fare riflettere, il mare in Gallura è spietato. Sono le storie degli incidenti degli ultimi anni, troppi e con esiti mortali, a dirlo. Le Capitanerie di Porto coordinate dalla Direzione marittima di Olbia si sono occupate di tanti naufragi negli ultimi anni. L’elenco (al quale si aggiungono le ultime due vittime) parla da solo: Dean Kronsbein, morto il 31 luglio 2022 nel golfo del Pevero, Giacomo Bot e Tommy Di Chello, vittime di un incidente il 7 dicembre dello stesso anno nel mare dell’Isola delle Bisce, in un altro scontro in mare il 30 maggio 2021 aveva perso la vita Alberto Filosi. Un incidente, avvenuto il 7 dicembre 2022, ha coinvolto un ragazzino di 16 anni per il quale era stato necessario un intervento nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Sassari (episodio avvenuto nella zona della tragedia di Stipa). Le indagini della Guardia Costiera indicano i siti a rischio, tutti sulle direttrici da Porto Cervo e Porto Rotondo verso l'Arcipelago di La Maddalena.

