Indagine sulla morte di una 67enne: «Vogliamo giustizia» 

«Vogliamo giustizia». Un lenzuolo bianco con una scritta rossa, comparso ieri mattina davanti alla Cittadella universitaria di Monserrato per chiedere, dopo un anno, che venga depositata l’autopsia eseguita sul corpo di Giovanna Masala, morta il 20 marzo 2023 all’ospedale Santissima Trinità. La donna, di 67 anni, era stata ricoverata per sospetta ischemia, ma poi aveva girovagato per reparti sino alla morte dopo un mese e mezzo.

Subito dopo la notizia del decesso, i familiari avevano depositato una querela affidandosi all’avvocata Graziella Massidda. In Procura era stato anche aperto il fascicolo dal sostituto procuratore Enrico Lussu che aveva ordinato l’autopsia al medico legale Matteo Nioi e chiesto il sequestro delle cartelle cliniche per comprendere la causa del decesso e se ci sia qualche responsabilità.

Ieri mattina, tanti studenti e medici (ma anche familiari di pazienti del Policlinico) hanno visto il lenzuolo bianco con la scritta «Vogliamo giustizia». Sulla vicenda il Procura il riserbo è assoluto, ma pare che già nei prossimi giorni la consulenza potrebbe arrivare sul tavolo del pubblico ministero che poi deciderà se proseguire l’azione penale (al momento il fascicolo è contro ignoti) o iscrivere qualcuno nel registro degli indagati.

