Indagine sulla Conservatoria delle coste 

Finanziamenti per centinaia di migliaia di euro distribuiti a numerose associazioni sarde e della penisola dalla Conservatoria delle coste della Sardegna tra il 2020 e il 2024 sono finiti al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza, dopo un esposto presentato nei mesi scorsi dal commissario straordinario, ora direttore esecutivo, Maria Elena Dessì, che l’11 novembre scorso ha preso la guida dell’Agenzia regionale dopo l’uscita di scena dell’ex direttore operativo Giovanni Piero Sanna (più conosciuto come Gianpiero Sanna), nominato a gennaio 2020 dall’allora governatore Christian Solinas. L’indagine – stando alle poche indiscrezioni filtrate – riguarderebbe sia l’assegnazione dei fondi con affidamento diretto in economia (tutti di poco sotto i 40mila euro), ma soprattutto la verifica sulle attività di varie onlus per verificare chi le abbia costituite e cosa abbiano realmente fatto con i soldi ricevuti.

Gli accertamenti

Per il momento non è ancora chiaro se la sostituta procuratrice Rossana Allieri, titolare del fascicolo, abbia già formalizzato qualche iscrizione nel registro degli indagati. Di certo, però, c’è che – dopo aver ricevuto la segnalazione dal commissario a seguito di alcuni accertamenti interni –ormai da mesi la pm ha delegato gli investigatori della Guardia di Finanza di acquisire i documenti sui fondi distribuiti da Sardegna Coste in sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici negli dal 2020 al 2024 (quest’ultimo anno non risulterebbero assegnazioni di denaro). I finanzieri starebbero anche lavorando sulle onlus e gli enti che hanno ricevuto i denari, alcuni a quanto pare con sedi, intrecci e parentele che si ripetono tra loro.

L’inchiesta sarebbe ormai agli sgoccioli: quando i militari consegneranno l’informativa finale la pm Allieri deciderà se procedere con le iscrizioni nel registro degli indagati e formalizzare le ipotesi di reato. Per ora, dunque, i finanzieri stanno continuando a lavorare per ricostruire nel dettaglio chi abbia ricevuto il denaro, come l’abbia speso o se, al contrario, non vi sia stato un grosso raggiro ai danni delle casse dell’agenzia regionale istituita nel 2007con lo scopo di salvaguardare, tutelare e valorizzare gli ecosistemi costieri e la gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.

Nel frattempo la direttrice esecutiva Maria Elena Dessì ha anche formalizzato l’incarico all’avvocato Carlo Pilia affinché tuteli l’Ente pubblico in questa vicenda dai contorni ancora poco chiari ma su cui potrebbe presto intervenire anche la Procura della Corte dei Conti.

