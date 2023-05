Indagine sul Teatro lirico: al vaglio di pm e Finanza le modalità delle assunzioni 

Persone assunte a chiamata diretta, compresi parenti di capiufficio, arruolati nelle file del Teatro Lirico senza manifestazione d’interesse, in violazione – almeno secondo l’ipotesi investigativa – delle norme che regolano l’ingresso negli organici degli enti pubblici (o negli enti di diritto privato che, però, essendo partecipati, finanziati e controllati dal pubblico dovrebbero rispettare le stesse norme di accesso alla pubblica amministrazione). In soldoni è questo il cuore dell’indagine della Procura per abuso d’ufficio, falso e truffa, che punta a far luce anche su presunti casi di assenteismo.

Il giorno dopo il maxi-blitz della Guardia di Finanza, inviata dal pm Andrea Vacca nella sede della Fondazione di via Sant’Alenixedda, trapelano indiscrezioni sull’inchiesta aperta dopo un esposto arrivato nei mesi scorsi negli uffici della magistratura inquirente. Il titolare del fascicolo ha chiesto ai militari di acquisire computer e materiale informatico con la formula dell’accertamento non ripetibile, consentendo agli indagati la possibilità di nominare un proprio difensore e un tecnico che partecipasse all’estrazione delle copie forensi. Tra gli iscritti nel registro degli indagati, oltre ad alcuni funzionari, ci sono anche i due ultimi soprintendenti: l’attuale numero uno del teatro, Nicola Colabianchi, e il suo predecessore, Claudio Orazi.

Acquisito il contenuto di quattro computer e del sistema di monitoraggio delle presenze al lavoro dei dipendenti, ora il pubblico ministero nominerà il proprio consulente per estrapolare i dati utili all’inchiesta. Gli investigatori vogliono capire quali fossero i sistemi di arruolamento dei nuovi lavoratori, soprattutto quelli che sarebbero stati fatti entrare con chiamata diretta (magari per sostituzione) e che poi sarebbero diventati effettivi in pianta organica. Non solo. La Procura vuole anche capire come abbia funzionato negli ultimi sei anni, dal 2017 al febbraio scorso, il sistema di selezione pubblica dei nuovi assunti. Solo nelle prossime ore il pm nominerà il proprio consulente informatico per l’estrazione die dati che poi saranno esaminati dai finanzieri.

