Indagine su Solinas, slittano gli accertamenti sui telefoni sequestrati 

Restano sotto sequestro – ma per il momento senza che gli inquirenti possano ancora esaminare il contenuto – i telefonini del governatore Christian Solinas, ma anche quelli del collaboratore Christian Stevelli e dell’imprenditore Roberto Zedda, tutti e tre finiti nell’inchiesta della Procura per corruzione che ipotizza, in un filone, appalti e commissioni in cambio della compravendita a prezzo maggiorato di una proprietà a Capoterra del presidente della Regione, dall’altra un incarico da direttore generale assegnato al perugino Roberto Raimondi, in cambio di contratti di docenza universitaria a Roma e Tirana e di una laurea honoris causa nell’ateneo albanese.

L’esame irripetibile

Ieri mattina, le difese erano state convocate nell’ufficio del pm Giangiacomo Pilia per la nomina dei consulenti in vista dell’accertamento tecnico irripetibile sui supporti informatici, ma gli avvocati del presidente Solinas, di Zedda e di Stevelli hanno avanzato riserva di incidente probatorio, chiedendo che sia il giudice per le indagini preliminari a esaminare i telefoni con un proprio perito. Sino a quando non si sarà pronunciato il Gip, dunque, il materiale sequestrato non sarà esaminato. Di diverso avviso, invece, i difensori di Raimondi che hanno consentito all’accertamento, nominando un proprio esperto. Nello stesso tempo, il sequestro di tutti i supporti elettronici è stato impugnato davanti al Tribunale del Riesame: in quella sede gli avvocati Salvatore Casula, Roberto Nati, Guido Manca Bitti, Francesco Marongiu e Valerio Pirisi chiederanno il dissequestro di tutto.

Le inchieste

Nel frattempo proseguono gli accertamenti nei due filoni d’inchiesta. Uno riguarda la vendita a Zedda di un ex abazia a Capoterra di proprietà di Solinas: la Procura ritiene che il prezzo pagato (550 mila euro) sia gonfiato di circa 11 volte e che all’interno sia occultata una mazzetta pagata dall’imprenditore per l’interessamento del presidente su appalti con Regione ed enti controllati. L’altro, invece, ipotizza una corruzione nella nomina di Raimondi alla direzione generale dell’Authority regionale che si occupa di cooperazione con le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. In cambio dell’incarico – sempre secondo la tesi del pm – Solinas avrebbe ottenuto due docenze a contratto (a Tirana e all’Unilink di Roma), ma anche la promessa di una laurea honoris causa nell'ateneo della capitale albanese.