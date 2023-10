Indagine Monte Nuovo: Murgia ai domiciliari, Cocco resta in carcere  

Il primario cagliaritano Tomaso Cocco resta in carcere a Uta. L’ex assessora regionale Gabriella Murgia è stata scarcerata e mandata ai domiciliari, nella sua casa di Oristano. Per altri due indagati dell’inchiesta “Monte Nuovo”, condotta dai carabinieri del Ros e dalla Direzione distrettuale antimafia, l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari è stata annullata: Marco Zanardi e Antonio Michele Pinna sono tornati liberi.

Tribunale della libertà

Sono queste le decisioni prese ieri mattina dal Tribunale del Riesame di Cagliari, dopo sei giorni di camera di consiglio. Tra un mese e mezzo saranno depositate le motivazioni delle ordinanze, firmate dal collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra (con a latere i colleghi Federico Loche e Luisa Rosetti). La domanda che tutti si fanno è solo una: i giudici del Riesame hanno confermato l’ipotesi dei pm Emanuele Secci e Rossana Allieri sull’aggravante mafiosa, oppure hanno riqualificato la contestazione in una semplice associazione a delinquere? Per ora le bocche restano cucite, ma nei corridoi del Tribunale nessuno esclude il colpo di scena.

Scarcerata l’ex assessora

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Enrico Meloni che, assieme a Carlo Figus, difende l’ex assessora Gabriella Murgia, uscita ieri sera dal carcere di Uta e tornata a casa ai domiciliari. «Serve prudenza, ma siamo molto contenti della decisione del Riesame», ribadisce, «ora possiamo guardare con maggiore serenità le contestazioni, così da difenderci da tutti gli addebiti. Nel mio caso, poi, sono estremamente felice anche perché penso alle mie figlie». L’avvocato Meloni, infatti, è l’ex marito dell’ex esponente della Giunta regionale. Alla Murgia è stato contestato dai magistrati dell’Antimafia di aver partecipato ad una presunta associazione mafiosa e ad un’associazione segreta, ma nell’ordinanza cautelare firmata dal Gip del Tribunale, Michele Contini, non compaiono i cosiddetti “reati fine” (o “reati di scopo”) che normalmente caratterizzano il programma criminoso dei reati associativi. Questo scenario, con in più il fatto che fosse incensurata, potrebbero aver convinto i giudici ad optare per una misura cautelare meno gravosa.

Il primario in cella

Chi si è visto confermare il carcere è stato, invece, il primario Tomaso Cocco, responsabile del reparto di Terapia del dolore prima del Binaghi e ora dell’ospedale Marino di Cagliari. Anche nel suo caso i difensori Rosaria Manconi ed Herika Dessì avevano contestato davanti al collegio del Riesame sia la sussistenza delle esigenze cautelari che l’esistenza stessa del reato di mafia. Il fatto che i giudici ora abbiano confermato per lui la misura cautelare più severa, però, non significa automaticamente che abbiano lasciato intatta anche l’aggravante mafiosa contestata, visto che nel suo caso i “reati fine” ipotizzati sarebbero sufficienti a motivare la custodia cautelare anche in caso di semplice associazione a delinquere. Per sapere se il Tribunale della Libertà abbia confermato o riqualificato l’aggravante mafiosa, bisognerà comunque attendere che vengano depositate le motivazioni. «Attendiamo di leggere le motivazioni», si è limitata a dire l’avvocata Manconi, che ha subito incontrato il medico.

Misure annullate

Chi invece torna del tutto libero è Antonio Michele Pinna che era stato arrestato con l’accusa di procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso in concorso con Cocco per avere - secondo l’accusa - agevolato la latitanza di Graziano Mesina. Nel suo caso i giudici hanno accolto l’istanza dell’avvocato difensore Gian Mario Pietro Solinas, annullando l’ordinanza che l’aveva spedito ai domiciliari. Stessa decisione anche per Marco Zanardi, difeso dal legale torinese Roberto Capra a cui venivano contestati reati legati alla droga.

