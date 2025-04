«Indagine dell’Europa per le bici sulla Sella» 

Il Gruppo di intervento giuridico torna alla carica contro le mountain bike nei sentieri della Sella del Diavolo. «La Commissione Europea», annunciano gli ambientalisti, «ha comunicato che la scandalosa deliberata mancata attuazione dei piani di gestione sulla Sella del Diavolo costituirà uno dei casi di oggetto di “investigazione” in corso sulla carente applicazione sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora». «È palese il degrado e l’erosione crescenti sugli habitat naturali protetti della Sella del Diavolo» continua l’associazione ecologista che chiama poi in causa «Assessorato regionale per la difesa dell’Ambiente e Comune di Cagliari che ben potrebbe e dovrebbe intervenire con ordinanza sindacale».

