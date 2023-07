Indagine chiusa, la 58enne è morta per cause naturali 

Morte naturale. Nessun giallo dietro il decesso della 58enne Marinella Carta, trovata cadavere domenica notte nella sua abitazione di via Asproni. Il pm di Cagliari non ha ritenuto opportuno effettuare la perizia necroscopica sulla salma. L’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Matteo Nioi è stata sufficiente per chiarire l’accaduto con la salma che è stata già restituita alla famiglia per i funerali.

Vicenda chiusa insomma dopo che durante la notte di sabato e domenica, i Vigili del fuoco avevano forzato la porta di ingresso dell’abitazione della 58enne, facendo la macabra scoperta con l’immediato intervento di una Volante della Questura di Cagliari che avevano effettuato un primo accurato sopralluogo all’interno della abitazione dove la donna era evidentemente morta improvvisamente a causa di un malore. All’interno nessun segno di violenza. Lo stesso medico legale non aveva rilevato nulla di anomalo, con la salma trasferita all’obitorio e che ieri come detto il magistrato ne ha disposto la restituzione alla famiglia.A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che non avevano visto la donna negli ultimi giorni. Da qui la necessità di far intervenire i Vigili del fuoco con i successivi accertamenti della Polizia e del medico legale.

RIPRODUZIONE RISERVATA