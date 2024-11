Indagine archiviata: «Nessuno stupro» 

Non hanno drogato e stuprato la ragazza che avevano conosciuto al chioschetto del Poetto in una sera di fine estate. È stata chiusa con l’archiviazione disposta dal giudice una complessa indagine nei confronti di due giovani cugini cagliaritani, indagati tre anni fa dopo la denuncia di una 27enne che aveva sostenuto di essere stata stuprata la notte tra l’11 e il 12 settembre 2021. Stando all’accusa della presunta vittima, i ragazzi l’avrebbero convinta ad andare in spiaggia approfittando dello stato di ubriachezza e lì l’avrebbero violentata.

La denuncia

Era il 14 settembre di tre anni fa quando la giovane aveva messo nero su bianco la denuncia ai carabinieri dopo la segnalazione ricevuta dall’ospedale Brotzu. Un racconto confuso, con molti flash nei quali lei si rivedeva mentre parlava con le amiche attorno a un tavolino fronte mare, poi ballava e, infine, si sarebbe seduta accanto a due conoscenti. Da quel momento aveva avuto un vuoto e, all’improvviso, si era ritrovata in spiaggia assieme a due di loro. Poi il ricordo di un rapporto sessuale non consenziente e la confidenza alle amiche, sino alla decisione di andare al pronto soccorso dove poi aveva rivelato la violenza subita ai medici che hanno così chiamato i carabinieri.

Le indagini

L’inchiesta è così stata affidata alla sostituta procuratrice Nicoletta Mari che ha avviato gli accertamenti sentendo le persone presenti nel baretto sulla spiaggia quella sera. I due cugini, di 24 e 29 anni, si sono affidati agli avvocati Rita Dedola, Andrea Angioni, Mauro Massa e Andrea Giuseppe Frau. Nel corso delle verifiche la ragazza è stata sentita in incidente probatorio, assistita dal legale Matteo Stocchino: la giovane ha confermato, seppure condizionata dal fatto che quella sera fosse molto ubriaca, le sensazioni e i ricordi della presunta violenza. Stando all’accusa, sarebbero stati entrambi i cugini a violentarla, approfittando del fatto che avesse bevuto sino allo sfinimento e che si reggesse a fatica in piedi.

L’archiviazione

Alla fine, però, la ricostruzione ha lasciato un dubbio negli inquirenti, non potendo escludere che il rapporto fosse consenziente né che la ragazza fosse realmente così ubriaca quando c’è stato il rapporto sessuale. Non si è dunque raggiunta la prova che ci sia realmente stato uno stupro. Dopo la richiesta di archiviazione, la parte offesa ha fatto opposizione ma poi la giudice Ermengarda Ferrarese, letti gli atti, ha deciso di far cadere le accuse.

