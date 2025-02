Indagato per corruzione il governatore del Molise 

Campobasso. La notizia in Molise circolava da giorni, ma fino a martedì non aveva trovato conferme ufficiali: i nomi del presidente della Regione Francesco Roberti e di sua moglie Elvira Gasbarro erano coperti da omissis nell’avviso di conclusione indagini della Direzione distrettuale antimafia di Campobasso. L’esponente di Forza Italia, che guida la Regione da un anno e mezzo, è accusato di corruzione in un’inchiesta che coinvolge 45 persone e due società. L’indagine nel suo complesso riguarda i rapporti tra la malavita pugliese e quella molisana e dentro ci sono anche episodi di estorsione, droga e traffico di rifiuti, ma il filone delle indagini che riguarda Roberti è limitato a ipotesi di corruzione in un periodo che va dal 2020 al 2023, quando sindaco di Termoli e presidente della Provincia. Nel mirino della Procura i suoi rapporti con la società Energia Pulita. Nell’avviso di conclusione indagini si contesta che Roberti era «co-progettista di fatto di alcune pratiche presentate da Energia Pulita allo sportello per le attività produttive del comune di Termoli da lui stesso amministrato». Roberti, sempre l’inchiesta, «riceveva e accettava da rappresentanti di Energia Pulita denaro e altre utilità per sé e per la moglie consistite tra l’altro in periodi di assunzione della donna prima in uno studio di consulenze e poi in alcune società e tra queste la stessa Energia Pulita». A Roberti vengono infine contestati incarichi professionali assegnati dalla società. Il governatore ha già chiesto di essere ascoltato dai Pm e ha espresso «piena fiducia nel lavoro della magistratura», sottolineando aver sempre tenuto «comportamenti corretti e rispettosi della legge».

