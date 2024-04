Indagato per calunnia il superstite che accusò Beniamino Zuncheddu 

L’unico superstite della strage di Sinnai, Luigi Pinna, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Cagliari con l’ipotesi di calunnia contro il servo pastore di Burcei, Beniamino Zuncheddu, 59 anni, assolto a fine gennaio dalla Corte d’appello di Roma al termine del processo di revisione che ha spazzato via la sua condanna all’ergastolo del 1992. Il super-testimone è stato indagato non perché ha cambiato versione davanti ai giudici romani, dopo oltre trent’anni, sul riconoscimento dell’uomo che aveva indicato come il killer, bensì per aver confermato quella versione anche nel 2020 davanti alla Procuratrice generale, Francesca Nanni. Quel riconoscimento, però, era stato messo in dubbio pochi istanti dopo l’interrogatorio, quando le microspie piazzate nell’auto di Pinna avevano intercettato un dialogo tra lui e la moglie.

L’ipotesi di calunnia

A pochi mesi dalla sentenza di assoluzione di fine gennaio che ha cancellato la condanna all’ergastolo dell’allevatore dopo 31 anni in carcere (e quasi tre di semilibertà), ora l’unico superstite della strage di Cuile is Coccus, a Sinnai, costato la vita a tre persone, risulta indagato per quel riconoscimento poi ritrattato. A metà novembre dello scorso anno, nel corso di una drammatica testimonianza nel processo di revisione, era arrivata la svolta: «Sì, gli investigatori mi fecero vedere la foto di Beniamino Zuncheddu prima del riconoscimento ufficiale», aveva detto Pinna, oggi 62enne, riferendo che a mostrargli l’immagine sarebbe stato il poliziotto Mario Uda. «Ero convinto fosse la cosa giusta». Una ritrattazione poi confermata poche udienze dopo, nel corso di un confronto proprio con l’ex agente ora in pensione (che nega l’accaduto). L’ipotesi di calunnia formulata dal procuratore aggiunto di Cagliari, Paolo De Angelis, si fonderebbe sul resoconto di un verbale rilasciato dal super-testimone il 27 febbraio 2020, quando era stato convocato dall’ex Procuratrice generale, Francesca Nanni, nel corso delle indagini avviate dopo la richiesta di revisione del processo presentata dal difensore di Zuncheddu, l’avvocato Mauro Trogu. In quella sede, Luigi Pinna avrebbe confermato che il servo pastore di Burcei aveva ucciso Gesuino Fadda, il figlio Giuseppe e Ignazio Pusceddu nel gennaio 1991. Insomma, aveva ribadito l’accusa diretta su cui si è fondata, l’anno dopo l’eccidio, la pesante condanna del carcere a vita. Una presunta calunnia non prescritta.

Le intercettazioni

Uscito dal Palazzo di Giustizia, però, il super testimone non sapeva che la sua auto era stata imbottita di microspie. Parlando con la moglie, Pinna avrebbe detto «mi volevano far dire che Marieddu (il poliziotto che aveva lavorato sui delitti) mi ha fatto vedere la fotografia prima», ovvero l’immagine di Zuncheddu. «Loro hanno capito che è veramente così, ed è la verità...», avrebbe ripetuto il sopravvissuto, «quello che è successo veramente già l’hanno capito». Parole che avevano infine convinto definitivamente la Pg Nanni ad avvallare la richiesta di revisione, poi sfociata nel processo che ha assolto l’ex ergastolano, cancellando la sua pesantissima condanna. A rischio di finire sotto indagine, per la testimonianza rilasciata davanti ai giudici d’appello romani, ci sono anche l’ex poliziotto Mario Uda, Daniela Fadda (moglie di Pinna, figlia e sorella di due delle tre vittime) e un altro allevatore. Nella sentenza di assoluzione, infatti, i giudici hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura per tutti e tre.

