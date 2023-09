Indagato il pilota della Freccia 

Torino. Avviso di garanzia al maggiore Oscar Del Dò, il pilota dell'aereo Freccia Tricolore che il 16 settembre si è schiantato al suolo a San Francesco al Campo (Torino). L'atto giudiziario, notificato dai carabinieri su indicazione della procura di Ivrea, non contiene accuse specifiche o attribuzioni di responsabilità.

Si tratta infatti di un passaggio dettato dalla procedura in vista dei numerosi accertamenti tecnici irripetibili che dovranno essere svolti.

Ci sono però le indicazioni sui profili di reato presenti nel fascicolo di indagine: accanto al disastro c'è l'omicidio colposo per via della morte di una bambina di 5 anni, Laura Origliasso. La piccina era con il resto della famiglia in un'auto che ha preso fuoco. Il padre è stato dimesso mentre la madre è ancora ricoverata nel reparto Chirurgia plastica dell'ospedale Cto per la cura delle ustioni a un braccio; il fratello, di 12 anni, è al Regina Margherita a basso regime di sedazione.

Ieri davanti all'asilo di San Francesco al Campo è comparso un drappo con un grosso cuore rosso e tanti cuoricini con i nomi dei piccoli compagni di Laura. La festa del patrono è stata annullata in segno di lutto.

Al maggiore Del Dò è stato affidato un avvocata d'ufficio, Federica Cerrato. I rumors assicurano che la difesa del militare sarà però presa da un legale dell'Avvocatura dello Stato.

Il recupero della carcassa della Freccia Pony 4 è stato completato. Il materiale è stato depositato a Volpiano, sotto stretta sorveglianza, in un hangar di pertinenza del primo Nucleo elicotteri dei carabinieri, e sarà messo a disposizione degli specialisti che, su richiesta della magistratura, svolgeranno gli approfondimenti necessari. Scatola nera, comunicazioni audio, analisi dei rottami serviranno per chiarire in via definitiva cosa è successo.

L'ipotesi che ha preso corpo fin dai primi momenti è quella di un bird strike, l'impatto violento con uno stormo subito dopo il decollo dall'aeroporto di Caselle. Uno degli uccelli è finito nel vano motore e, come avviene in questi casi, le palette del compressore si sono sfasciate guastando l'impianto.

Nelle chat dei piloti circolano messaggi secondo i quali alla pattuglia era stato dato un rischio di bird strike moderato. La procuratrice capo, Gabriella Viglione, frena: «È ancora presto. Non sappiamo nemmeno se è roba autentica». A preoccuparsi della presenza di animali deve essere l'aeroporto: questo sarà uno dei nuovi fronti di indagine.

L'ultimo rapporto Enac, relativo al 2022, ha promosso lo scalo di Caselle, anche se il cosiddetto indice di rischio (0,16) non è fra i più bassi d'Italia. Tenendo presente che, come avverte Alberto Bannino, presidente dell'Aero Club Torino, «ridurre a zero le probabilità di un bird strike è impossibile».

