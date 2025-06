Indagato il governatore calabrese Occhiuto 

Si delineano i contorni dell’inchiesta catanzarese che vede indagato per corruzione il governatore calabrese Roberto Occhiuto, che lo ha rivelato mercoledì sera con un video sui social. Oltre a Occhiuto, che è anche commissario della sanità calabrese e vicesegretario nazionale di Forza Italia, l’inchiesta vede altri quattro indagati ma, rivela il quotidiano Domani, si concentrerebbero su due persone in stretti rapporti col governatore. Si tratta di Paolo Posteraro, già socio di Occhiuto ed ex manager di Amaco, l’azienda di trasporti del Comune di Cosenza, oggi capo della segreteria della sottosegretaria Matilde Siracusano, compagna del governatore, ed Ernesto Ferraro, oggi presidente di Ferrovie della Calabria. L’ipotesi dell’accusa è che le nomine dei due manager siano frutto del loro rapporto col presidente della Regione. Al momento non si conosce l’identità degli altri due indagati.

Occhiuto nel video ha chiesto di essere sentito al più presto, ma non è detto che la Procura in questa fase ritenga necessario interrogarlo. Sotto i riflettori dei Pm ci sono gli accertamenti antiriciclaggio di Bankitalia, che avrebbe rilevato una movimentazione sospetta risalente a quando Occhiuto era deputato e candidato alla guida della Regione. Il Domani scrive il governatore avrebbe incassato un bonifico di 21mila euro nello stesso mese del 2020 in cui la sua società dell’epoca, “Fondazione patrimonio artistico retail”, di cui Posteraro è tuttora ad, beneficiava di una garanzia del medio credito centrale per ottenere prestiti dalle banche. Elemento quest’ultimo da chiarire, insieme ad altri oggetto dell’inchiesta. E ieri si sono susseguite le prese di posizione in favore di Occhiuto da esponenti del centrodestra nazionale e locale. «Sono sempre garantista. Conosco Occhiuto da tanti anni - ha detto il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani - e so che è una persona per bene. Non vorrei mai che fossero iniziative di giustizia ad orologeria. Associare la corruzione a Occhiuto mi sembra una cosa risibile. Alla fine anche i magistrati si renderanno conto che questa iniziativa non ha fondamento». Solidarietà anche da Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. Il Pd della Calabria invece sollecita «al più presto un chiarimento».

