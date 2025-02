Indagato il fratello di Tortu  

Per il presunto spionaggio ai danni del campione olimpico Marcell Jacobs, un caso emerso nei mesi scorsi dagli atti dell'inchiesta milanese sulle cyber-spie dell'agenzia di investigazione Equalize, è finito indagato anche Giacomo Tortu, fratello di Filippo, il velocista oro a Tokyo 2020 nella 4x100, proprio assieme al re italiano della breve distanza. L’inchiesta, soprattutto negli ultimi giorni, si è intrecciata pure con quella sulla presunta violenza sessuale contestata, dopo la denuncia di una 22enne, a Leonardo Apache La Russa e a un amico. La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro, titolari del fascicolo sui presunti abusi, hanno acquisito dichiarazioni dei verbali di Samuele Calamucci, mente informatica dell’agenzia, e dello stesso ex ispettore di polizia Carmine Gallo, entrambi ai domiciliari.

Nel capitolo che vede vittima Jacobs, solo una delle tranche delle indagini su Equalize, il fratello di Tortu è indagato per concorso in intercettazioni abusive perché avrebbe commissionato al gruppo di Gallo di acquisire informazioni, riferibili al 2020 e al 2021, su esiti di analisi del sangue di Jacobs - due ori a Tokyo e mai coinvolto in vicende di doping - e su contenuti di telefonate e chat tra lui e il suo staff, tra cui pure l'allenatore e il nutrizionista. E si sarebbero attivati due degli indagati, Lorenzo Di Iulio e l'hacker esperto Gabriele Pegoraro. Lo stesso Gallo avrebbe riferito ai pm che il presunto mandante sarebbe stato il fratello dell'atleta. Sul punto, intanto, la Federazione italiana di atletica leggera chiederà alla Procura milanese di poter acquisire le carte per tutti gli accertamenti del caso.

