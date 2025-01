Indagato il fidanzato di Claudia 

Ora Alessio Lupo Rivera (28 anni, di Arzachena) deve difendersi dalle prime contestazioni della Procura di Tempio, il fidanzato di Claudia Chessa (la ragazza che si è lanciata dal quarto piano di un hotel di Malta perché temeva di essere uccisa) è indagato per i reati di minacce e lesioni. Un atto dovuto, precisano a Tempio, dopo la dettagliata relazione inviata ai pm galluresi dalla Squadra Mobile di Sassari. L’informativa della Polizia di Stato ha imposto l’apertura di un fascicolo sui fatti avvenuti all’alba del 23 gennaio scorso in una camera di un albergo di Paceville, a Malta. Gli investigatori hanno denunciato Lupo dopo avere ricevuto un esposto, presentato dai genitori di Claudia Chessa, il padre e la madre della ragazza (ricoverata in un ospedale maltese) sono stati sentiti a lungo dagli agenti della Questura di Sassari e dai colleghi del Commissariato di Cannigione. I poliziotti avrebbero avuto un primo confronto con gli investigatori della Valletta. Non è escluso che personale della Squadra Mobile si rechi a Malta per sentire subito la presunta vittima, che ieri è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico. I pm di Tempio ritengono necessario e urgente sentire Claudia Chessa, appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. In questo momento l’atto più importante dell’indagine è il verbale delle dichiarazioni dei genitori di Claudia, che hanno riferito alla Polizia (anche attraverso l'esposto) quanto raccontato dalla ragazza in ospedale, probabilmente anche alle autorità maltesi.

«Voleva uccidermi»

Il focus dell’inchiesta è l’episodio avvenuto dopo che Claudia Chessa sarebbe stata malmenata. Alessio Lupo, stando alla denuncia, avrebbe premuto un cuscino sul volto della fidanzata. Claudia Chessa ha riferito di avere avuto la sensazione che Lupo volesse soffocarla. Circostanza fino a questo momento non riscontrata e tutta da verificare. Sul punto va detto che le ipotesi di reato formalizzate (lesioni e minacce) sono del tutto provvisorie e non si può escludere un ulteriore sviluppo (tentato omicidio o maltrattamenti).

Le ammissioni

Lupo (deejay e organizzatore di eventi) avrebbe parzialmente ammesso di avere picchiato la fidanzata davanti ai giudici della Valletta. Venerdì scorso gli sono state contestate (udienza di convalida di fermo) il possesso di droga (cocaina) e le violenze ai danni della fidanzata. Lupo ora si trova ad Arzachena e potrebbe essere sentito presto dalla Polizia.

