Indagato il conducente dell’auto investitrice 

Sono stazionarie le condizioni di Marco Deriu, travolto tre sere fa da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Cesare Cabras, a Monserrato. La situazione è sotto il controllo da parte dei sanitari del Brotzu, dove l’uomo, 57 anni di Sinnai, è stato ricoverato pochi minuti dopo l’incidente.

Deriu era appena uscito dalla toelettatura per cani che ha aperto pochi giorni prima dell’incidente insieme alla moglie, Alessandra Cocco. Avrebbe iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una Toyota condotta da un giovane di 23 anni che avrebbe superato alcune auto che si erano fermate per consentirgli di attraversare la strada. Il conducente, accusato di lesioni gravi, era stato anche sottoposto all’alcol test che è risultato negativo. La Polizia locale ha ancheche sequestrato la Toyota per i necessari accertamenti giudiziari

