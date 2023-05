Indagato il conducente del furgone 

Angelo Atzeni, il 51enne di Nurri che era alla guida del furgone rimasto coinvolto nell’incidente mortale di mercoledì sera in viale Monastir a Cagliari, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale nell'inchiesta coordinata dal pm Andrea Vacca. Atto inevitabile dopo quanto accaduto: l’uomo, come ricostruito in questa prima fase dagli agenti della Polizia Locale, uscendo da via Ticca con il suo mezzo, ha attraversato viale Monastir nonostante la doppia striscia continua, per andare in via dell’Agricoltura. In quel momento, proveniente da Sestu, è arrivata la moto su cui viaggiava Roberto Orlando, 28 anni, siciliano, carabiniere in servizio al IX Battaglione Sardegna che stava vivevano a Dolianova: non è riuscito a evitare l’impatto. I soccorsi sono stati inutili. E ora ci si interroga su come mettere in sicurezza una strada troppo pericolosa, porta d’ingresso della città.

L’amico

Allo schianto ha assistito un amico della vittima. Anche lui era in moto a una decina di metri da Orlando. Ha potuto schivare il furgone e dare l’allarme. Ricorderà quei momenti per tutta la vita, portando dentro l’enorme dolore di aver visto morire l’amico. Tantissimi i messaggi sui social da parte dei familiari, e soprattutto amici e colleghi che in questi anni di lavoro nell’Arma ha trovato in Sardegna. La sua passione per le due ruote era conosciuta. Faceva parte del gruppo Balentes Bikers. «Riposa in pace fratello», è il messaggio dei suoi compagni di uscita. Numerose le testimonianze d’affetto da parte dei colleghi carabinieri che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Le indagini

Il conducente del furgone, dopo l’impatto nella parte laterale posteriore, si è fermato subito. Con lui, a bordo, c’era l’anziana madre soccorsa dal 118 perché sotto choc. Durante i rilievi da parte della Municipale, in collaborazione con i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Sant’Avendrace, il 51enne – commerciante – non ha quasi smesso di piangere. Saranno ora gli ulteriori accertamenti che verranno svolti nell'inchiesta per omicidio stradale a fare comunque piena chiarezza su tutto.