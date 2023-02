Indagati per le notizie sul sisma 

Ankara. Il giornalista freelance Mir Ali Koçer era a 200 miglia dall'epicentro, quando la Turchia è stata colpita dal terremoto del 6 febbraio. Con fotocamera e microfono si è recato nelle zone colpite e ha postato su Twitter le storie di sopravvissuti e soccorritori. Ora è sotto inchiesta per diffusione di «notizie false» e rischia fino a tre anni di carcere.

Lo svela la Bbc, sottolineando che ci sono almeno altri tre giornalisti indagati per aver informato o commentato il sisma. I gruppi per la libertà di stampa affermano inoltre che decine di altre persone sono state arrestate, intimidite o censurate per ragioni simili. Nei giorni scorsi, mentre faceva un reportage dalla regione colpita, a Kocer è stato recapitato a casa un messaggio della polizia di Diyarbakir, con l'ordine di recarsi in caserma. Lì gli è stato detto che era indagato per una recente legge sulla disinformazione. È accusato di aver diffuso informazioni false. Reporter Senza Frontiere (Rsf) ha definito «assurda» l'indagine contro Kocer e ha esortato le autorità a ritirarla.

