Indagati i gestori, sotto la lente le misure antincendio 

CRANS-MONTANA. A tre giorni dalla strage di Capodanno finiscono nel registro degli indagati i proprietari del bar Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti.

I gestori del locale sono accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio colposi. Al centro dell’inchiesta il rispetto delle misure di sicurezza antincendio: dall’uscita di emergenza alla scala che dal piano seminterrato – dove era in corso la festa per il nuovo anno – si accedeva al livello strada, ma anche i materiali degli arredi e i lavori svolti dalla coppia francese dopo aver preso in gestione il locale.

Il Comune di Crans-Montana ha consegnato alla Procura generale del Cantone Vallese la documentazione sui controlli svolti nel bar. Il dossier è ora in fase di analisi. Le autorità svizzere precisano che «la presunzione di innocenza si applica fino alla pronuncia della condanna definitiva».

Béatrice Pilloud, procuratrice generale, a margine di una cerimonia di ricordo delle vittime, ha spiegato che «tutte le piste vengono esplorate» e che l’istruttoria è stata aperta perché ci sono «dei sospetti, ma senza condanna prevale la presunzione di innocenza».

A gettare ombre sulle misure di sicurezza anche le testimonianze di chi quella notte era al Constellation. «Durante i soccorsi mio padre Paolo ha cercato un’uscita di sicurezza per evacuare chi era chiuso nel locale, ma ha trovato solo una porta. Era vetrata, si vedeva dentro: una decina di persone incollate al vetro cercavano di uscire ma non potevano perché era bloccata», spiega all’Ansa Gianni Campolo, 19 anni, di Ginevra, accorso col papà per aiutare i feriti. «La porta è stata poi sfondata salvando più di una decina di persone. Con un’altra via d’uscita ci sarebbero stati meno morti».

Jacques Moretti ha intanto rotto il silenzio e assicurato sulla stampa svizzera che nel bar sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Ha raccontato che lui e la moglie, ferita nel rogo, «non riescono più a mangiare né a dormire».

Sul suo passato spuntano indiscrezioni: Le Parisien ha rivelato che, una ventina d’anni fa, sarebbe finito in carcere in Savoia per truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione. Una fonte di polizia sentita dal giornale francese ha però detto che ormai Moretti si è liberato dello «spettro della criminalità organizzata».

