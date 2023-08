Per la morte di Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni travolto e schiacciato contro un palo a Milano da un'Audi finita sul marciapiede in seguito allo scontro con un'altra auto, sono indagati i due conducenti. La donna che era al volante della Renault, per una manovra vietata, l'uomo alla guida dell'Audi per non avere moderato la velocità in prossimità di un incrocio.