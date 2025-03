Indagati gli ex vertici Conad 

BOLOGNA. Un sequestro da 36 milioni e nove persone. È il bilancio dell’inchiesta per corruzione sul percorso che portò all’acquisizione dei negozi della catena francese Auchan da parte di Conad. Fra gli indagati ci sono l’ex ad di Conad Francesco Pugliese e l’ex direttore finanziario Mauro Bosio, che avrebbero costituito una fiduciaria per ricevere false consulenze da parte di imprenditori. La denuncia è partita da due coop di dettaglianti associate e Conad risulta parte lesa nel procedimento. Nell’indagine c’è anche il manager e broker Raffaele Mincione, già coinvolto nel processo in Vaticano per la compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra. È accusato di aver dato 11,3 milioni a Pugliese e Bosio: secondo gli investigatori il versamento fu dissimulato come pagamento da Mincione alla fiduciaria per fantomatiche attività di consulenza. La procura bolognese, in pratica, contesta ai due ex manager della Conad di aver costituito, con la complicità dei propri familiari (sono indagati anche moglie e figlio di Pugliese e il fratello di Bosio) e l’interposizione di una fiduciaria, una società di consulenza. Successivamente avrebbero ottenuto oltre tre milioni da società di trasporto e deposito in occasione di contratti stipulati con altri fornitori di servizi e per 11,3 milioni da Mincione, formalmente giustificati da false prestazioni di consulenza. I proventi venivano impiegati in investimenti e avrebbero finanziato anche la sistematica partecipazione alle “Mille Miglia”, alla quale Pugliese partecipava con un’auto storica che sarebbe stata acquistata proprio con quei profitti. Pugliese fu direttore generale e poi, dal 2011, ad della Conad fino al giugno del 2023, quando il suo mandato non è stato rinnovato. Vent’anni fa Bosio fu arrestato in un’inchiesta sul crac della Cedi Puglia, poi l’arresto fu revocato, le accuse caddero e tornò a lavorare nell’ambito del gruppo Conad, fino a diventare direttore finanziario e consigliere d’amministrazione. I rapporti fra Conad e Mincione nell’ambito dell'acquisizione di Auchan erano noti: la maxi operazione del 2019, fu fatta con il supporto di Wrm Group, società facente capo a Mincione, che in pratica, divenne proprietario degli immobili del gruppo francese, affittandoli poi a Conad.

RIPRODUZIONE RISERVATA