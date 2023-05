Incursioni misteriose al cimitero 

Il cimitero non ha un impianto di videosorveglianza e non esiste un custode, c’è un operaio per il taglio dell’erba e il servizio di guardiania è affidato ai volontari. «Siamo stati noi – racconta la presidente, Adele Frau – a notare la porta aperta. Il resto in ordine. Nessuno ha lamentato particolari situazioni, eccetto quelle ormai storiche, come furti di fiori, di vasi e materiale di pulizia, in particolare secchi e scope. Nulla che potesse essere collegato ai nuovi ospiti del locale, dove c’è solo una panchina e un tavolino». Anche loro non trovano una spiegazione. «Dispiace che si facciano tanti sacrifici per tenere aperto il luogo col maggior numero di ore, in più giorni, comprese le festività, e poi scoprire che qualcuno non si fa scrupolo di profanare il posto dove riposano i nostri cari».

Una semplice bravata, seppure macabra, la necessità di trascorrere la notte al coperto o l’ombra di riti blasfemi al cimitero di Arbus? Tutto da chiarire. C’è di fatto che chiunque nel giro di poco più di un mese, l’ultima volta domenica scorsa, è entrato per tre volte di notte e una di giorno nel camposanto, abbia forzato la porta d’ingresso della stanza per le condoglianze, sia rimasto dentro chissà per quanto tempo e sia andato via lasciando ogni cosa al suo posto è al centro di un «caso inquietante». «Dell’accaduto – dice il vicesindaco, Simone Murtas – ho informato i carabinieri, considerato il danno lieve, non ho esposto denuncia». Il parroco della Beata Vergine Regina, Luca Carrogu, con tristezza commenta: «Apprendo solo adesso del fatto. Fossi stato informato, ne avrei parlato con i fedeli. Da sacerdote faccio un appello alla comunità: abbiate rispetto dei luoghi sacri».

Gli episodi

Ogni volta la stessa dinamica: la domenica mattina e una volta di sera, i volontari di Angeli del Cuore, associazione che per conto del Comune apre e chiude la struttura, hanno trovato la porta aperta con segni di scasso, il lucchetto staccato, nessun segno vandalico né di profanazione delle tombe. «All’inizio – ricorda Murtas – abbiamo pensato alla bravata di qualcuno che avesse scavalcato il muro di cinta dalla parte dell’anfiteatro. Il fatto ripetuto, mi ha insospettito e convinto ad avvisare i carabinieri. Sono arrivati e hanno controllato ogni angolo alla ricerca di una spiegazione». Nessuno danno agli oggetti, compresi quelli della vicina camera mortuaria, né alle tombe. «L’unica novità è stata quando sul pavimento sono stati abbandonati una maglietta e un paio di scarpe».

Sicurezza

Il progetto

«Stiamo valutando – conclude il vice sindaco – di posizionare le telecamere. A breve affideremo i servizi cimiteriali a uno dei 5 lavoratori ex Keller, attraverso il progetto finanziato dalla Regione. Speriamo che simili fatti non si ripetano, non per l’entità del danno, sostituire un lucchetto costa poco, ma perché il culto dei morti è la culla della civiltà».

