Incursione sulla Spianata delle moschee 

Tel Aviv. Nel giorno del digiuno e del dolore di Tisha B'Av, ricorrenza della distruzione dei due templi ebraici di Gerusalemme, per la prima volta un ministro israeliano ha pregato apertamente sulla Spianata delle moschee (Monte del Tempio) accompagnato da numerosi pellegrini. Il politico dell'ultradestra messianica Itamar Ben Gvir, che già in altre occasioni aveva pubblicizzato contestate visite nel luogo santo sia per i musulmani che per gli ebrei, ha violato lo status quo consolidato tra Israele e Giordania, che amministra il sito attraverso il Waqf islamico della Città Santa.

Secondo fonti dei media, ieri ben 3.500 pellegrini ebrei hanno visitato la Spianata. Nel gioco delle parti, il premier Benyamin Netanyahu ha rilasciato una secca dichiarazione per dire che «la politica di Israele di mantenere lo status quo sul Monte del Tempio non è cambiata né cambierà». Di diverso tenore le affermazioni del ministro della Difesa Israel Katz, il quale ha promesso che Israele rafforzerà la sua presa sul luogo sacro «per sempre».

Scontro

Ben Gvir, accompagnato dal ministro Yitzhak Wasserlauf e dal parlamentare del Likud Osher Shekalim (che ha postato una sua foto disteso a terra in segno di devozione) ha scritto sui social: «Se Dio vuole, lavoreremo per la piena sovranità e redenzione, sul Monte del Tempio e in tutta la Terra d'Israele».

L'incursione del ministro nazionalista ha suscitato la dura condanna dell'Anp, con il portavoce del presidente Abu Mazen che l'ha definita «il superamento di ogni linea rossa». La Giordania, custode del sito, ha parlato di «provocazione inaccettabile e di un'escalation riprovevole». L’Arabia Saudita si è unita alla condanna dichiarando che questi comportamenti «alimentano il conflitto nella regione».

Nel mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu non allenta la tensione. Si vedono gli ostaggi «languire in una cella sotterranea. Ma i mostri di Hamas che li circondano hanno braccia grasse e carnose. Li stanno affamando come i nazisti affamavano gli ebrei», ha detto il premier. «E quando vedo questo capisco cosa vuole Hamas. Non vuole un accordo. Vuole spezzarci con questi video dell'orrore, con la propaganda menzognera che diffonde nel mondo. Noi non ci spezzeremo».

