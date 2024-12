Incuria, topi e rifiuti nel vecchio distributore 

Sporcizia, rifiuti e tanfo di urina regnano nell’ex distributore di carburanti, ormai in disuso da anni, tra piazza Giovanni XXIII e via dei Giudicati, a pochi passi dall’ingresso della palestra della scuola media “Antonio Cima”. L’area, in completo stato di abbandono, si trova in una zona molto frequentata sia di mattina, dagli alunni che si recano nel plesso scolastico, sia di pomeriggio, dai ragazzi che praticano attività sportiva nella palestra accanto. A causa dei rifiuti, questo spazio è diventato l’habitat ideale per i topi in cerca di cibo, col pericolo che possano entrare all’interno delle strutture adiacenti.

Questo piccolo angolo di degrado è situato in una delle piazze più conosciute della città e il Parco della Musica, luogo molto frequentato da famiglie con bambini che, assieme ai residenti, chiedono un intervento urgente del Comune.

