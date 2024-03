Incuria nel parco pubblico: «Nei cestini rifiuti di ogni tipo» 

Polemiche e discussioni tra utenti abituali e padroni di cani che quotidianamente si ritrovano in una zona isolata del parco di via XXV Aprile, per trascorrere qualche ora in compagnia insieme ai loro amici a 4 zampe.

Sembrerebbe infatti che i cestini che si trovano all’interno della pineta vengano presi di mira dalle cornacchie che, alla ricerca di cibo, frugano nella spazzatura portando fuori anche i sacchetti con gli escrementi dei cani, lasciandole sul prato a ridosso dei bidoni. Il dibattito, seppur virtuale, evidenzia il problema della pulizia e dell’utilizzo della pineta, che vede i diversi cestini interni al parco riempiti con ogni tipo di rifiuto, ma che non giustificano il comportamento di chi lascia il pattume in giro. Di fatto sono proprio i proprietari dei cani che spesso ripuliscono la zona affidandosi al “fai da te” per avere un luogo sicuro e pulito dove portare i propri animali. «Con l’arrivo della bella stagione è necessario incrementare l’attività di pulizia di cestini che rientra nelle competenze della gestione del chiosco», dice Francesca Cossu, assessora al Verde Pubblico. «Stiamo lavorando per la realizzazione di una zona regolamentata e tutelata dove gli animali possano avere uno spazio riservato per poter stare all’aria aperta. A breve verranno installati nei parchi e nei luoghi più frequentati, 15 cestini per la raccolta delle deiezioni canine, che saranno incentivo a mantenere il paese pulito e decoroso».

