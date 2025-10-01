VaiOnline
Sardara.
02 ottobre 2025 alle 00:26

Incuria nel mercato civico: protesta la minoranza in Consiglio 

Opere pubbliche, volontariato e crisi idrica: problematiche che toccano tematiche diverse sollevate nello stesso giorno in tre distinte mozioni. Ciascuna impegna il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, a risolvere le criticità, sollecitando anche gli uffici. A presentarle sono stati i consiglieri di minoranza “Orizzonte Sardara”, col capogruppo Ercole Melis, ci sono Giuseppe Tuveri, Valentina Viaggiu, Nicola Casti.

Con la prima richiesta, il gruppo affronta la questione dell’abbandono e dell’incuria del mercato civico di via Vittorio Emanuele III, una struttura storica che, oltre ad avere bisogno di lavori di ristrutturazione, presenta dei box liberi liberi per cessata attività da tempo. «Il mercato – dice Melis – necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria per essere fruibile in sicurezza. I punti vendita chiusi penalizzano sia i titolari di attività commerciale sia le famiglie che trovano l’offerta ridotta a pochi prodotti. Impegniamo il sindaco ad attivarsi per le opere da eseguire e per l’assegnazione degli spazi tramite un bando di gara». La seconda proposta sposta l’attenzione sulla necessità di assegnare i contributi alle associazioni, come la Pro Loco, l’Avis e i volontari con l’ambulanza “Noi per gli altri”. Infine l’emergenza idrica 2024. «I nostri allevatori – ricorda Melis – non hanno ricevuto i fondi stanziati dalla Regione per alimentare il bestiame. Un ritardo ingiustificabile, considerato che la somma di 31 mila euro è stata accreditata da oltre due mesi». (s. r.)

