Incuria e degrado nel cuore della città 

D ove prima c’era una caravanserraglio, una caserma dell’Aviazione legionaria e il campo del Cagliari calcio ora ci sono rifiuti, sbandati e una foresta urbana diventata terra di nessuno. L’ex Stallaggio Meloni, oltre quattordicimila metri di ficus giganteschi e rovine, è da anni nel mirino del Comune. Nei giorni scorsi l’argomento è tornato prepotentemente di attualità per la la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso presentato dagli eredi degli ex proprietari che, nel 1936, si erano visti occupati d’urgenza dall’Aeronautica i terreni di viale Trieste, poi rimasti per decenni in mano ai militari e, infine, passati al demanio regionale. Che ne sarà di quello spazio immenso tra viale Trieste e la ferrovia?

Il vincolo

L’ex Caserma Trieste dal 30 giugno dell’anno scorso è ufficialmente un bene culturale tutelato. Lo ha deciso la Soprintendenza, che pone quindi un vincolo che renderà molto complicato realizzare il Piano per la riorganizzazione degli uffici regionali pensato dalla Regione, proprietaria dei terreni dal 1973, che prevedeva la costruzione di un edificio dotato di una sala stampa, un auditorium e vari spazi per i dipendenti. «Il futuro dell’area è fumoso», ammette sconsolato Roberto Mura, consigliere d’opposizione che fa parte della Commissione bilancio e che tre anni fa aveva espresso parere favorevole per la valorizzazione del polmone verde, con la realizzazione di un parco con panchine, impianti di irrigazione e illuminazione. «Il Puc, che poi non aveva ottenuto il nulla osta da Palazzo Bacaredda, prevedeva la valorizzazione dell’ex Stallaggio Meloni. Ora – aggiunge Mura – c’è da capire che idea di utilizzo ha la Regione che, è bene ricordarlo, è la proprietaria dell’area dove c’è una parte importante della storia cagliaritana». Il dialogo è fondamentale. «Comune e Regione devono confrontarsi, l’ex caserma è un patrimonio abbandonato che va restituito alla città e va valorizzato». Il vincolo della Sovrintendenza è un ostacolo insormontabile? «La restrizione ci impone di valorizzare le alberature ma non esclude un intervento che, se calibrato bene e non impattante, può accogliere sia gli uffici regionali che un parco».

Le prospettive

Perché l’idea di trasformazione dell’ex Stallaggio Meloni non resti nel già voluminoso libro dei segni sono necessari finanziamenti ingenti e solidi accordi tra istituzioni. È fondamentale che l’assessore regionale agli Enti locali Francesco Spanedda, che oltretutto è anche architetto, e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda trovino l’intesa. «A suo tempo, in concerto con la Regione, avevamo ipotizzato la riqualificazione del luogo come spazio verde, tenendo conto che essendo vincolato non si può fare altro», afferma Zedda. «C’è sicuramente la volontà dell’amministrazione a occuparsi di uno spazio di rilevante interesse archeologico, con annesso vincolo monumentale, come il caso in questione, così come per la riqualificazione e il completamento dei numerosi edifici esistenti e non ancora portati a termine».

