Incuria e degrado in cimitero  

Il cimitero monumentale versa in uno stato di progressivo abbandono. Le sepolture storiche, molte delle quali di pregio artistico e architettonico, stanno scomparendo sotto gli occhi dei cittadini, senza che si registrino interventi concreti di recupero o manutenzione. La situazione è nota da tempo anche alla Soprintendenza ai Beni Culturali, che ha riconosciuto l’alto valore storico-culturale di alcune aree del cimitero, in particolare delle opere in marmo situate accanto alla chiesa cimiteriale. Nonostante gli appelli a intervenire, nessun progetto di restauro è stato finora avviato. La cinta muraria, inoltre, mostra gravi segni di deterioramento, causati in parte dalle radici dei cipressi che la costeggiano. In più punti si notano crepe profonde, distacchi di intonaco e interventi tampone dall’effetto discutibile.

La proteste

Tra i più critici, lo storico locale Sergio Montis, che non nasconde la sua amarezza: «Cosa sta succedendo al nostro bellissimo e unico sito monumentale? L’incuria è sotto gli occhi di tutti: mausolei danneggiati, targhe in marmo cadute, tombe dimenticate. Oltre un anno fa ho scritto una lettera aperta agli amministratori, ma nulla è cambiato». Sulla stessa linea anche Marino Melis, altro studioso della storia guspinese e autore di due volumi sulla storia sociale del paese: «È sconcertante lo stato di abbandono del vecchio cimitero. Muri fatiscenti, lapidi in frantumi, marmi divelti. Anche gli ultimi interventi sulla cinta muraria sollevano dubbi: le crepe sono state coperte con lunghe colate di cemento che deturpano l’estetica originaria». Entrambi concordano sulla necessità di interventi straordinari e urgenti. «Serve mettere in sicurezza i muri di recinzione – sottolinea ancora Melis – e completare la messa in sicurezza dell’oratorio ottocentesco, chiuso da anni e mai reso accessibile».

Il Comune

Il Comune per il momento non dispone di fondi per intervenire nel cimitero monumentale. Ma Katia Puddu, consigliera comunale di maggioranza con delega ai lavori cimiteriali, annuncia che l’amministrazione sta lavorando per reperire le risorse finanziarie: «Parteciperemo al bando regionale per la messa in sicurezza e l’ampliamento dei cimiteri. Il primo progetto, da 260mila euro, prevede la costruzione di tre nuovi colombari e la piantumazione di cipressi. Il secondo, da 250mila euro, riguarda il risanamento del muro lungo via Marconi, con consolidamenti strutturali e intonaco a calce. Prevede anche la costruzione di altri colombari, con accorgimenti per l’accessibilità e la gestione delle acque piovane». La consigliera comunale ricorda infine che è stato già finanziato un intervento da 100mila euro per la manutenzione e la costruzione di nuovi loculi, i cui lavori partiranno a breve.

