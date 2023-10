Incuria e abbandono nel campo dei bimbi  vissuti un giorno solo 

C’è un enorme campo sterrato, una pietraia la si potrebbe definire. Una porzione del cimitero cittadino che pare dimenticata, come certi spazi reduci da una calamità e abbandonati alle intemperie e all’incuria. Croci divelte, minuscole aiuole chiuse da ministeccati abbattuti, sepolcri di calcestruzzo ricoperti di erbacce, cippi capovolti. È la porzione di camposanto che accoglie i bambini che hanno vissuto il tempo di un respiro o forse nemmeno quello, qualcuno un giorno o due. Sulle croci una sola data, accompagnata dal nome, rarissime le foto. Le più sono abbandonate da tempo, tante portano i segni di una visita non troppo recente (fiori rinsecchiti, peluche a brandelli, pupazzi scoloriti), pochissime curate come in altre sezioni del camposanto sono soprattutto i sepolcri dei bambini.

Nel campo desolato il silenzio è rotto da una girandola allegra che corre a ogni alito di brezza. La tomba di una bimba vissuta il tempo di una farfalla ha tre mazzi di crisantemi, un angioletto e un minuscolo rosario rosa. Tenere carezze che sembrano far compagnia anche agli altri piccoli. ( p.s. )

