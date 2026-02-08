Incubo VOnn, frattura alla gamba 

Cortina. «Niente mi rende più felice» diceva prima di lasciarsi alle spalle il cancelletto della pista che più ama e che tanto le ha regalato in una vita passata sugli sci. Poi i 13 secondi che hanno rovinato tutto, le urla hanno squarciato l'aria e quel sogno è diventato incubo per Lindsay Vonn: la terribile caduta sulle Tofane del suo cuore ha trasformato il giorno che chiudeva il cerchio della carriera magica nell'uscita di scena più triste. Pochi secondi e quell'avvitamento scomposto prima di finire brutalmente sulla neve ha messo il punto per l'americana: frattura alla gamba, subito operata a Treviso dopo lacrime e disperazione.

Last dance

Lei che a 41 anni voleva concedersi un'altra Olimpiade, l'ultima. Lo aveva deciso un anno e mezzo fa, rientrando dopo oltre cinque anni dal ritiro ufficiale: e allora le gare di coppa del mondo, ancora da protagonista, seguite al pesante infortunio al ginocchio, tra interventi e riabilitazione. Un percorso difficile in cui non ha mai perso il sorriso la regina della neve, fino a sentire di nuovo la voglia matta delle discese più ardite, inseguendo altri successi. Che infatti era arrivato, puntuale, a St.Moritz prima dello scorso Natale, con l'ennesima impresa nella libera: una iniezione di fiducia verso i Giochi. Ma l'avvicinamento avrebbe riservato un'altra sorpresa, che sapeva di amaro presagio, proprio nell'ultima prova prima delle Olimpiadi, la caduta sulla stregata pista di Crans Montana. Botta al ginocchio, la statunitense parla di crociato rotto ma vuole esserci ai Giochi: «Il sogno non finisce» aveva detto, postando foto con altri allenamenti monstre in palestra tra squat e bilancieri per rassicurare i suoi tre milioni di follower. Non voleva mollare la statunitense che vanta quattro sfere di cristallo, otto coppe del mondo di discesa, cinque in super G e tre in combinata, a cui vanno aggiunti due ori mondiali e uno olimpico.

Destino

Pur consapevole che forse si stava spingendo oltre i suoi stessi limiti. «Sappiamo tutti le difficoltà che Lindsey ha attraversato in questi ultimi giorni e per quanto riguarda la gara penso che abbia esagerato e rischiato troppo ed è per questo che questo tipo di incidente può accadere», ha detto l'ex campionessa slovena, e due volte oro olimpico Tina Maze. Il Team Usa parla ora di «condizioni stabili». E ora tutti si stringono intorno a una delle più grandi di sempre, che a Treviso è finita per l'ennesima volta sotto i ferri con la gamba rotta, brutte fratture da ricomporre. «È stato spaventoso» il commento della sorella della sciatrice, Karin Kildow. Manine a preghera e cuore infranto nel post della compagna di nazionale Mikaela Shiffrin e un pensiero per Lindsay Vonn anche da Rafa Nadal: «Sei una grande fonte d'ispirazione e un esempio di perseveranza. Sii forte e guarisci presto», le scrive l'ex re del tennis.

