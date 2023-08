Incubo vandali a Sant’Antonio 

Auto danneggiate e furti, con l’incubo vandali che ripiomba in via Sant’Antonio. Una zona della città dove già in passato si sono verificati casi simili, vetri spaccati ma anche macchine in sosta incendiate a tarda sera.

Gli episodi

L’ultimo episodio risale alla notte fra domenica e ieri. Un amaro risveglio per chi abita nel rione quartese. «Il mio compagno è sceso come ogni mattina per andare al lavoro, ma una volta arrivato davanti alla macchina ha notato il finestrino ridotto in mille pezzi nel lato guidatore», racconta Giulia. Stessa sorte per altre utilitarie in sosta vicino al civico 178. «Hanno staccato lo stereo con schermo touch e portato via, nient’altro, anche perché solitamente non lasciamo niente dentro l’auto. Abbiamo sperato nella presenza di telecamere nel circondario, ma non ce ne sono», dice. La coppia ha presentato denuncia nella stazione locale dei carabinieri. «Spero che le indagini portino a incastrare i responsabili, questo quartiere purtroppo non è sicuro: siamo qui da poco e già stiamo pensando di cambiare zona proprio perché non ci sentiamo tranquilli».

Non un episodio isolato per via Sant’Antonio. Qualche tempo fa tre automobili erano state ridotte in cenere dal fuoco nel cuore della notte, con tanto di intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Proprio nel tratto di strada dove poche notti fa sono state vandalizzate altre vetture in sosta per strada.

Le denunce

Un problema sicurezza più volte denunciato dal presidente del comitato dei quartieri Mario Sotgiu: «Lo dico da tempo», ribadisce Sotgiu, «la notte i delinquenti sono liberi di fare quello che vogliono, serve urgentemente un potenziamento dei controlli da parte dei carabinieri dopo una certa ora, in attesa che la Polizia possa ampliare il proprio raggio d’azione con il trasferimento nella nuova sede già individuata e concordata con il Comune nell’ex asilo di via Boito», aggiunge ricordando la relazione inviata mesi fa al Prefetto a nome del comitato dei quartieri: «Ancora non abbiamo ricevuto risposta, e intanto continuiamo a vivere questo disagio e a chiedere una soluzione che garantisca maggiore sicurezza in tutta la città durante la notte», conclude Sotgiu.

In prospettiva c’è anche l’attivazione della vigilanza notturna con i vigili urbani. Per ora ci sono le risorse: 90mila euro stanziati dal Comune di recente, con il via libera all’assestamento del bilancio, proprio per dotare la Polizia locale di armi e finanziare il relativo addestramento. Decisione presa dietro richiesta del Prefetto e del Questore, come è stato detto alcune settimane fa in Consiglio comunale annunciando anche il potenziamento della squadra degli agenti entro il 2024.

