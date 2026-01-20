Incubo Superbonus per nove famiglie 

Un condominio di nove appartamenti ostaggio del Superbonus 110 per cento e perseguitato dall’Agenzia delle entrate. È una storia complessa e ancora aperta quella della palazzina di via Canepa, dove diversi residenti raccontano tre anni di attese, lavori incompleti e documentazione contestata nell’ambito della maxi agevolazione edilizia. Tutto parte nel 2021, quando l’assemblea nomina un’amministratrice e affida a un’impresa l’intervento agevolato. Dopo i primi lavori, avviati a novembre 2021 e durati poche settimane su una parte della facciata, il cantiere si ferma. Nei mesi successivi, spiegano gli inquilini, si registrano ripartenze parziali, nuovi stop e solleciti rimasti senza risposta. Nel frattempo il condominio non riesce a ottenere copia del contratto stipulato con l’impresa responsabile dell’intervento edilizio.

Un lavoro da oltre un milione di euro per facciata, infissi, fotovoltaico e persino colonnine di ricarica per le auto elettriche. Nel 2023 emerge l’incasso del primo stato di avanzamento lavori, circa 435mila euro, accompagnato da dichiarazioni tecniche che, secondo i residenti, non corrisponderebbero allo stato reale dei lavori. Le date di inizio lavori, infatti, sarebbero state anticipate rispetto alla realtà del cantiere. «Quando abbiamo chiesto spiegazioni – riferisce Stefano Delrio, uno degli inquilini - ci ha chiamato il geometra dicendo di firmare dei nuovi contratti che altro non erano che il “copia e incolla” dei primi originali, ma con il cambio delle date. A quel punto ci siamo rivolti alla Guardia di finanzia che ci ha suggerito di non firmare. Subito dopo abbiamo presentato un formale esposto». Sono seguite verifiche fiscali sulla società appaltatrice. I condomini riferiscono che impresa, tecnici e amministratrice sarebbero stati denunciati e rinviati a giudizio: procedimenti in corso, nei quali ovviamente vale la presunzione di innocenza.

La beffa

La situazione si aggrava a fine 2025, quando l’Agenzia delle entrate notifica un atto di recupero dei crediti ceduti, con sanzioni e interessi: importi tra i 100 e i 120 mila euro a famiglia. «L’unica via per sospendere il recupero sarebbe un ricorso tributario, con costi tra 10 e 15 mila euro a unità», prosegue Stefano Delrio. Intanto facciata e balconi restano da sistemare a spese dei proprietari. «Noi ci siamo sempre comportati correttamente, affidandoci a professionisti e seguendo ogni passaggio previsto dalla legge. Oggi ci sembra che lo Stato se la prenda con chi è stato danneggiato, invece che con chi eventualmente ha sbagliato».

