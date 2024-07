Incubo Sp2, il cantiere resta aperto 

La consegna pareva cosa fatta in giugno. Invece gli operai stanno ancora tinteggiando di bianco le strisce e sulla Sp2, messa in sicurezza con 12 chilometri di barriera divisoria in cemento, vige ancor di più il far west: segnaletica carente o assente, sorpassi sempre proibiti anche se di fatto da due mesi questa arteria è di nuovo una quattro-corsie.

I cantieri

La fine dei lavori sulla provinciale che collega Carbonia a Villamassargia sta diventando la classica storia all’italiana: non basta un’eternità e incombe il rischio che la consegna avvenga in settembre. Dallo scorso marzo questo importante tracciato ha visto la posa, con sette milioni stanziati dalla Provincia Sud Sardegna, di dodici chilometri di barriera divisoria reclamata a furor di popolo dopo la serie di incidenti mortali nel 2023, con otto morti tutti per scontri frontali dovuti a invasioni delle corsie opposte. La posa della barriera (con le limitazioni connesse al cantiere) è stata terminata circa due mesi fa e, secondo la Provincia, in giugno sarebbe potuta avvenire la consegna dei lavori. Ma i fatti sono altri: le strisce gialle che delimitano le corsie e il bordo delle cunette sono sparite per un chilometro a partire da Villamassargia, in alcuni casi coperte da una sbiadita tinta bianca, in altri da una nera.

Le proteste

Dal tratto centrale verso Carbonia restano le strisce gialle (ieri operai in azione fra Is Pireddas e Tanì) e pochi palettini divisori retaggio del periodo in cui era proibito (teoricamente lo è ancora) percorrere le corsie centrali adiacenti ai blocchi. «Ma ormai quella separazione non esiste più perché la cancellazione della striscia gialla e la non contestuale posa della bianca ha trasformato in un’unica maxi corsia per senso di marcia - accusa Andrea Pisanu, sindaco di Giba, presidente dell’Unione dei Comuni e fruitore, in quanto avvocato che tutti i giorni si reca a Cagliari, della Sp2 - la Provincia deve alzare la voce».I residenti dei borghi della zona parlano di sorpasso libero e selvaggio: <Passi per le auto perché sono spariti anche quasi tutti i paletti divisori – rivela Antonio Salis, di Barega - ma abbiamo visto sorpassarsi fra di loro anche camion>. Mai arrivati, infine, gli attenuatori d’urto da porre all’inizio della fila dei blocchi. Il commissario Mario Mossa si dice pronto a intervenire: «Ho sollecitato l’impresa anche avant’ieri, entro luglio tutto sarà finito perché non intendo avvalermi della deroga che ci è stata concessa sino a settembre».

