Incubo sfratti, così spariscono gli affitti 

Bed and breakfast, inquilini morosi, studenti. Oggi trovare un appartamento in affitto per una famiglia con redditi bassi è un’impresa impossibile. I proprietari di case spesso preferiscono tenere chiuso l’immobile anziché correre il rischio di avventurarsi in lunghi e complicati percorsi giudiziari per ottenere la restituzione della loro proprietà.

Ad aggravare il quadro, il sogno di poter fare facili guadagni con pochi rischi riconvertendo le abitazioni in strutture extra alberghiere. Scelte che spesso non portano a risultati sperati. Di contro, come detto, il mercato immobiliare degli affitti si va sempre di più restringendo, costringendo le famiglie a cercare un alloggio nei paesi dell’area vasta dove, comunque, i canoni di locazione hanno raggiunto costi molto alti.

Locazione corta

Stefano Tolu è il presidente dell’associazione Case e immobili, che rappresenta i proprietari. «Si sta diffondendo il trend che fa preferire ai proprietari degli immobili la locazione breve a quella lunga». Tradotto, gli inquilini preferiti sono studenti e turisti e non più le famiglie. Perché? «Negli ultimi 10 anni – continua Tolu – il valore di reddito delle case è calato del 16 per cento». Il motivo? «Inflazione, difficoltà di accesso ai mutui, aumento delle spese di manutenzione e dei tempi dell’azione giudiziaria per rientrare in possesso del bene. D’estate gli appartamenti vengono utilizzati come B&b, d’inverno affittati a studenti che una volta scaduto il contratto lasceranno con certezza l’immobile».

Tolu vuole precisar che «la colpa della mancanza di case in affitto per le famiglie non può essere addebitata ai proprietari». Come si inverte la tendenza? «Bisogna mettere mano alla legge e accorciare i tempi per lo sfratto degli inquilini morosi. Ormai gli affittuari che pagano puntualmente il canone sono davvero rari, spesso distruggono l’appartamento e allontanarli da casa può costare anche 10.000 euro. Ecco perché molti preferiscono tenere chiuso l’immobile».

C’è anche l’aspetto legato a doppia mandata con la politica degli ultimi anni in città. «Purtroppo i pochi posti letto delle Case dello studente non riescono minimamente a soddisfare le richieste». Stesso discorso sull’housing sociale, da anni non si costruiscono alloggi a prezzi accessibili a persone con reddito medio-basso che non riescono a trovare case sul mercato a causa dei costi troppo elevati o che non rientrano nei requisiti per l'edilizia pubblica popolare. Cosa proponete? «La soluzione potrebbero essere i contratti a canone concordato, ma è necessario liberalizzare la lista dei comuni o per lo meno aggiornare quella risalente al 2002».

B&b e studenti

«Gli sfratti per finita locazione sono in aumento», rileva Marco Cuccu, segretario regionale del Sunia (Sindacato nazionale unitario inquilini e assegnatari). «I proprietari pensano che la riconversione in strutture extra alberghiere sia molto redditizia, ma non sempre è così». Un problema molto serio per le famiglie che da un giorno all’altro si trovano senza casa. «Molti contratti sono stati disdetti dopo 20 anni, costringendo gli affittuari a trovare soluzioni di fortuna: tornare a casa dai genitori o andare a vivere fuori città». Molti non lasciano la casa perché non sanno dove andare. «Allora iniziano i guai giudiziari e con l’arrivo dell’ufficiale giudiziario scatta lo sfratto. Noi raccomandiamo di non persistere». (a. a.)

