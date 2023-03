Incubo licenziamenti: vertice sulla vertenza Eurallumina 

La vertenza Eurallumina reclama risposte urgenti: questa mattina, in videoconferenza, si incontreranno l’azienda, Confindustria, le segreterie nazionali, regionali e territoriali dei Chimici, la rsa di fabbrica. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e capire quali passi intraprendere per sbloccare una vertenza che sembra portare virare verso l’epilogo peggiore. In incontri precedenti l’Eurallumina ha già annunciato ai sindacati che a maggio potrebbe arrivare il licenziamento collettivo per i 200 dipendenti in assenza di novità. Oltre all’incertezza sull’approvvigionamento di gas, restano i ritardi sul Paur (l’autorizzazione ambientale unica regionale) e sulla firma dell’addendum al memorandum of undestanding per mettere in sicurezza lavoratori e progetto. Oggi confronto tra azienda e sindacati nazionali.

A Portovesme intanto non si è ancora spenta l’eco delle parole di Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico nei governi Renzi e Gentiloni che ha difeso il progetto gasiera indispensabile per la ripartenza, attaccando la Regione che ha impugnato il Dpcm Energia al Consiglio di Stato. Dopo la replica del presidente Solinas, arriva anche la puntualizzazione del Comune di Portoscuso. «L’onorevole Calenda - dice il sindaco Ignazio Atzori - deve avere rispetto per le posizioni dei territori, assunte sulla base di motivazioni molto solide. Sappiamo bene che il gas è necessario alla Sardegna, infatti non siamo contro il gas ma contro il progetto della Snam che vorrebbe ormeggiare nel nostri piccolo porto una nave gasiera da 140 mila metri cubi per il fabbisogno di tutto il Sud Sardegna. Abbiamo suggerito proposte alternative, si punti su progetti fattibili nell’interesse degli stessi lavoratori e del territorio. Ad esempio, come si è fatto a Livorno per evitare rischi,il rigassificatore sia posizionato al largo della costa di Cagliari».

L’arrivo del gas è fondamentale per la ripartenza dell’Eurallumina, un progetto di rilancio da 300 milioni. La sentenza del Consiglio di Stato sull’impugnazione arriverà a novembre.

