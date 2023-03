Incubo licenziamenti tra gli operai degli appalti 

Inizia l’incubo dei licenziamenti per i lavoratori degli appalti alla Portovesme srl: ieri sono arrivate le prime lettere agli operai di un’azienda collegata agli appalti mentre prosegue per il secondo giorno l’occupazione dei quattro lavoratori asserragliati nella ciminiera del Kss a 100 metri d’altezza.

La trattativa

La tensione alla Portovesme srl è sempre altissima. La giornata è cominciata nel peggiore dei modi, con la notizia delle lettere di licenziamento arrivate ad alcuni dipendenti di una piccola azienda collegata agli appalti. Per tutta la giornata i sindacati hanno trattato per trasformare i licenziamenti della Sulcis Service in cassa integrazione: obiettivo raggiunto in tarda serata quando è arrivata la notizia liberatoria della revoca dei licenziamenti e dell’attivazione della cassa integrazione anche per quei lavoratori.Ma il problema potrebbe ripresentarsi con altre piccole realtà imprenditoriali. Una preoccupazione in più in una situazione già molto delicata. Ieri mattina se n’è discusso nell’assemblea informativa dei metalmeccanici, poi chi doveva entrare a lavorare è entrato regolarmente, dopo tre giorni di fila ieri nessuno sciopero ai cancelli.

A cento metri

Intanto, a cento metri d’altezza, prosegue la protesta dei quattro lavoratori che lunedì notte si sono arrampicati sulla ciminiera del Kss, asserragliati per risvegliare l’attenzione delle istituzioni su una vertenza che interessa circa 1500 lavoratori. Le condizioni a quell’altezza, all’interno di una ciminiera, non sono facili. «Il freddo si fa sentire non solo di notte ma durante tutto il giorno, il vento si convoglia all’interno, abbiamo una piccola tendina, è molto difficile ma siamo equipaggiati per andare avanti», dicono all’inizio del secondo giorno di occupazione. In serata arriva il comunicato ufficiale che conferma la volontà di continuare con la clamorosa protesta messa in atto da lunedì notte. I quattro proseguiranno con l’occupazione, non sono disposti a scendere prima del vertice con il Ministero. «Dopo una lunga e approfondita valutazione della situazione di crisi - si legge - dopo aver sentito le segreterie di categoria e la rsu di fabbrica - visti gli innumerevoli incontri registrati negli ultimi mesi che non hanno portato a nessun risultato tangibile, abbiamo deciso di continuare la lotta ed assistere dall’interno della ciminiera alla riunione di venerdì convocata dal Ministero. Ci riserviamo di fare nuove valutazioni a seguito dell’esito della riunione. La lotta per l’energia e il lavoro continua».

Il sindacato