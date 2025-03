Incubo ladri: doppia spaccata nella notte 

Una vera e propria raffica di furti e spaccate si stanno verificando a Sestu nelle ultime settimane, con due colpi messi a segno la scorsa notte da parte della stessa banda che ha prima portato via la cassa in una pizzeria e poi è entrato in un’attività artigianale lungo la ex Carlo Felice. I bottini sono sempre di poche decine di euro, ma i danni sono enormi visto che, per farsi strada, i ladri sfondano serrande e vetrate d’ingresso.

Due furti in una notte

Per la seconda volta nel giro di brevissimo tempo, i malviventi hanno fatto irruzione in una bistecchiera e pizzeria che si trova in Corso Italia. I tre malviventi (ripresi dalle telecamere del locale) hanno spaccato la porta d’ingresso con un piede di porco pochi minuti dopo l’una di notte di martedì, riuscendo ad entrare e portandosi via pochi euro dalla cassa e due bottiglie di champagne. Poi sono scappati con un’auto che aveva la targa rubata. I ladri avevano il volto coperto con dei passamontagna a strisce, un particolare importante visto che, poche ore dopo, sempre tre persone con gli stessi vestiti, hanno invece assaltato un’attività artigianale della ex 131 che produce infissi in metallo. In ambedue i casi i tre la malviventi sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso delle attività, ora al vaglio dei carabinieri dopo la denuncia dei titolari.

Più controlli

L’elevato numero di furti ha spinto i carabinieri a rafforzare i servizi notturni, ma purtroppo il territorio da pattugliare è enorme. In tanti – in città – chiedono l’aumento del numero di militari, visto che ora il Comune ha realizzato la nuova caserma di via Tripoli con un ingente investimento e convertendo il vecchio asilo. Prima che i lavori venissero completati, Prefettura e vertici dell’Arma avevano assicurato in un’assemblea pubblica che – terminato il nuovo edificio – sarebbero aumentati il numero di uomini, ma al momento l’organico è pressoché uguale. Ad ogni modo, varie volte, le pattuglie in servizio notturno sono riuscite a scongiurare vari furti, anche intercettando e mettendo in fuga chi stava preparandosi per una spaccata.

Due denunce

E sempre nell’ambito dei controlli da parte delle forze dell’ordine, gli investigatori della caserma di Sestu sono riusciti a identificare due giovani che, la notte del 20 marzo, avevano dato fuoco ad un carrello con buste di plastica in via Costituzione, causando un rogo che era stato filmato dai residenti del quartiere ed era rimbalzato pure nei social. Gli incendiari sono stati denunciati a piede libero.

