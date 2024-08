Incubo Iran, gli Usa blindano Israele 

Tel Aviv. L'attacco degli ayatollah contro Israele, dopo l'uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, sarà sferrato a 360 gradi per accerchiare con un anello di fuoco i sistemi di difesa aerea di Israele e della coalizione filoamericana. Ne sono convinte le intelligence occidentali. A differenza dell'operazione di aprile, con l'Iran che informò preventivamente delle sue intenzioni, questa volta non ci sono indicazioni precise, in particolare sui tempi.

L'escalation sembra alle porte, tanto che gli Stati Uniti hanno sollecitato i connazionali a lasciare subito il Libano «con qualsiasi volo disponibile». Londra ha fatto la stessa cosa, aggiungendo che «la situazione potrebbe deteriorarsi rapidamente». Anche l'Italia è ovviamente in allerta: nel sud del Libano, lungo la Blue Line al confine con Israele, ci sono oltre mille dei nostri militari impiegati in Unifil, mentre altri 200 circa sono a Beirut nella missione bilaterale Mibil. L'appello a Teheran alla moderazione è stato veicolato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia all'ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri, con Tajani che ha chiesto di «interrompere il ciclo delle azioni militari che potrebbero provocare uno scontro più generalizzato in tutta la regione». Ieri a tarda notte l’Iron Dome avrebbe intercettato sull’Alta Galilea decine di missili provenienti dal Libano e diretti verso numerosi insediamenti della zona. Il Pentagono, intanto, venerdì ha dichiarato ufficialmente che gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare in Medio Oriente schierando ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense e difendere Israele. «Il dipartimento della Difesa continua ad adottare misure per mitigare la possibilità di un'escalation regionale da parte dell'Iran e degli alleati», ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. E sempre venerdì sera la missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha rilasciato un comunicato con il quale, in sostanza, ha informato ufficialmente tutto il mondo che «Hezbollah colpirà obiettivi in profondità nei territori occupati da Israele, in risposta all'attacco a Beirut» nel quale è stato ucciso Shukr.

Angoscia

«Nelle prossime ore, il mondo sarà testimone di scene straordinarie e sviluppi molto importanti», ha rincarato la tv di Stato iraniana. Abbastanza per creare uno stato di forte angoscia nella popolazione israeliana, che da giorni sa che potrebbe essere colpita direttamente e denuncia ai media l'assenza di rifugi sufficienti e di informazioni ufficiali. Teheran si vuole vendicare davanti a tutto il mondo della pesante umiliazione inferta da chi ha ucciso Haniyeh facendo esplodere un appartamento dei pasdaran «segretissimo». L'esercito israeliano sa che un attacco concentrico è complicato da intercettare. E intanto bombarda i mezzi che stanno trasportando in queste ore armi dall'Iraq verso la Siria, e altre verso il Libano attraverso l'aeroporto di A-Daba. Così come continua a mettere in pratica la serie di omicidi mirati per eliminare i comandanti delle milizie sciite.

