Incubo infiltrazioni, piove sul materasso 

Pioggia sopra il letto, coppia di coniugi costretta da giorni a dormire “accampata in casa” a causa delle infiltrazioni d’acqua in camera da letto. Succede a Carbonia all’ultimo piano di uno dei cosiddetti “palazzoni” di via Sanzio, i sei edifici costruiti nei primissimi anni ’40 in stile razionalista, di proprietà dell’agenzia regionale Area, che attendono da anni la riqualificazione.

Il disagio

Nel pomeriggio di qualche giorno fa hanno sentito uno strano ticchettio provenire dalla camera da letto e una volta entrati nella stanza si sono accorti che dal soffitto cadevano gocce d’acqua proprio sui loro cuscini ormai zuppi. Una situazione che da allora non è mai migliorata e con l’incubo allagamento sempre dietro l’angolo: «L’acqua scendeva dal soffitto prima goccia a goccia, poi sempre più forte fino a sembrare un rubinetto aperto - racconta Mauro Usai mostrando i danni causati dall’infiltrazione – abbiamo passato la notte insonne nel vano tentativo di asciugare la camera e ora a ogni pioggia la situazione si ripete». Solo due anni fa un problema simile, ma di portata minore, che a seguito di numerose segnalazione aveva visto l’intervento dell’ente per la riparazione del danno: «Una ditta mandata da Area aveva rattoppato il tetto con della guaina liquida ma l’intervento non è durato a lungo – prosegue Mauro Usai – paghiamo regolarmente un affitto e non spetta a noi aggiustare i danni, se fosse di nostra proprietà saremmo già intervenuti». La coppia anche stavolta ha tamponato la situazione con secchi e bacinelle, in modo da non far allagare anche il piano di sotto dove vive un’altra famiglia: «La volta scorsa abbiamo chiesto che ci venissero risarciti i danni materiali che sono certificabili ma non abbiamo ricevuto risposta, ora chiediamo solo di poter vivere in tranquillità e senza l’incubo della pioggia. Ormai è una situazione invivibile, abbiamo segnalato tutto alla Asl e ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, ora aspettiamo che l'ente ci dia una celere risposta».

Altre zone

Nella zona sono state segnalate altre situazioni simili e in città non si contano i casi di infiltrazioni, umidità e muffe: «La casa ci è stata consegnata nel 2020 e siamo i primi inquilini dalla sua costruzione – racconta Sabrina Sarritzu, abitante in via Suor Anna Lucia – a marzo di quest’anno abbiamo notato le prime infiltrazioni dal tetto, immediatamente segnalate all’ente. Nonostante le interlocuzioni epistolari con Area, ad oggi la situazione non solo non è stata risolta ed è addirittura peggiorata» . Identica situazione vissuta da altre famiglie della stessa via: « Sembra impossibile che una casa nuova abbia tutti questi problemi – racconta Rossana Podda – qua l’acqua filtra dal pavimento e inzuppa mobili e infissi. Abbiamo fatto le segnalazioni ad Area. La porta del bagno è talmente gonfia che non si può chiudere e quella di una camera è già stata sostituita una volta ma è nuovamente intrisa d’acqua. Per non parlare dei muri dove scorre l’impianto di riscaldamento ad acqua calda che però non funziona e fa gelare le pareti».