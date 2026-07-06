Incubo finito, apre il lungomare 

L’estate corre, il cantiere un po’ meno. Sul lungomare di Torregrande i bagnanti hanno ormai preso possesso della spiaggia, ma davanti alla Torre spagnola sono ancora le reti arancioni a catturare lo sguardo, piazzate da settembre 2023. Eppure, stavolta, la promessa è chiara: entro il fine settimana il lungomare dovrebbe essere finalmente restituito a residenti e turisti. Una scadenza che arriva dopo quella, mancata, del 30 giugno.

L’assessore

A fissare il nuovo obiettivo è l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri: «Salvo imprevisti, entro questo weekend il lungomare sarà accessibile». Solo un mese fa, però, lo stesso assessore aveva spiegato di aver ricevuto dai dirigenti rassicurazioni sulla conclusione dei lavori entro la fine di giugno. Quella data è trascorsa senza che il cantiere venisse smantellato. Ora il cronoprogramma concede un’ultima finestra prima dell’avvio dei principali appuntamenti dell’estate. A sperare che sia davvero la volta buona sono soprattutto gli operatori della borgata.

La speranza

«I ritardi non hanno certamente aiutato gli esercenti - osserva Luigi Casu, del Centro commerciale naturale di Torregrande - perché l’idea di un cantiere ancora nel lungomare ha inevitabilmente penalizzato l’afflusso di visitatori, soprattutto nelle prime settimane della stagione. Detto questo, un intervento di queste dimensioni può comportare qualche slittamento e bisogna metterlo in conto. Continuiamo ad avere un confronto costante con l’Amministrazione e ci è stato assicurato che entro la fine della settimana le reti arancioni saranno rimosse. Se sarà così, sono convinto che la stagione possa ancora recuperare e dare soddisfazioni agli operatori».

Gli appuntamenti

Il tempo stringe anche perché il cartellone estivo è pronto a prendere il via. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 con i tradizionali balli sardi nella piazza della Torre, proprio nello spazio che oggi è ancora delimitato dalle recinzioni del cantiere. Nella stessa giornata dovrebbe partire anche Artò, la mostra mercato dedicata ad artigiani e commercianti, destinata ad animare il lungomare ogni giovedì fino al 20 agosto. Per il via libera definitivo, però, si attendono ancora le autorizzazioni del Demanio, indispensabili perché l’area risulta formalmente ancora occupata dal cantiere.

Il programma promosso dal Centro commerciale naturale, con il sostegno del Comune e della Regione, accompagnerà residenti e turisti con lezioni di yoga in spiaggia ogni mercoledì fino al 5 agosto, mentre tutti i fine settimana di luglio e agosto il lungomare ospiterà musica dal vivo, dj set e spettacoli.

Sabato 18 sarà proprio il Centro commerciale naturale ad aprire la propria rassegna con il concerto della tribute band “I Pinguini Tattici spettacolari”. Le prossime ore saranno quindi decisive: la rimozione delle reti consentirebbe di arrivare all’esordio del cartellone estivo con il lungomare finalmente fruibile.

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