«Incubo eolico sulla mia terra» 

«Ho già investito centinaia di migliaia di euro per iniziare a realizzare una struttura ricettiva e una grande azienda agricola nei terreni ereditati dai miei nonni nel territorio di Carbonia, tra Cortoghiana e Bacu Abis. Ora scopro che c’è il rischio che i turisti che speravo di ospitare nel mio albergo possano aprire le finestre e trovare un paesaggio industriale fatto di pale eoliche».

Preoccupazione

Francesco Calderone, imprenditore edile di 40 anni, sa che il rischio si è già in parte concretizzato nelle campagne dove da otto anni tenta di realizzare il suo progetto che prevede un investimento di circa 5 milioni di euro: «Sono già state installate due mini pale eoliche. Mi trovavo in Emilia dove ora risiedo e al mio ritorno nell’Isola c’erano le due pale, messe su nel giro di un anno. Ma ora scopro che l’incubo è appena all’inizio visto che c’è un progetto di Enel Green Power che prevede l’installazione di 7 aerogeneratori per produrre 42 megawatt di energia rinnovabile, nelle campagne tra Bacu Abis e Cortoghiana. I cavidotti destinati alla sottostazione di Gonnesa dovrebbero passare proprio nelle mie terre». Quindi l’imprenditore rischia di vedersi espropriare i terreni dove stava per impiantare alcune centinaia di ulivi: nelle carte quella terra deve dare spazio a cavi e alle strade necessarie al passaggio dei mezzi che porteranno i componenti del parco eolico. «Non ci dormo la notte – confessa – ho già speso circa mezzo milione di euro tra concessioni edilizie, progettazioni e primi acquisti. Il progetto prevede la realizzazione di un albergo con annesse strutture sportive in un’area di quattro ettari. Poco lontano ho previsto anche la nascita di un’azienda agricola per la coltivazione di prodotti biologici. Per otto anni ho fatto la spola negli uffici del Comune di Carbonia per superare i mille scogli burocratici e proporre un progetto, che dà garanzie concrete di posti di lavoro nel settore del turismo e dell’agricoltura, in linea con i vincoli paesaggistici. Ora che pensavo di essermi lasciato alle spalle la fase più difficile, ecco questa assurda e immensa preoccupazione».

La bocciatura

A dargli un briciolo di speranza è la bocciatura al progetto di Enel Green Power arrivata da parte della Soprintendenza speciale per il Pnrr e pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Mase. Tante le criticità sollevate tra cui l’impatto cumulativo di tutti i progetti già presentati nel territorio e il possibile stravolgimento del paesaggio da agricolo in industriale. C’è un punto del parere negativo che ricalca i timori di Francesco Calderone quando si legge che «gli aerogeneratori sono posizionati a distanze esigue che riverberano anche sulla dimensione sociale, per la perdita di riconoscimento identitario e il conseguente abbandono da parte delle comunità insediate»: un aerogeneratore verrebbe piazzato proprio accanto alla sua azienda «e una pala – dice l’imprenditore – completerebbe il suo giro all’interno del mio terreno. È chiaro che a queste condizioni sfumerà il progetto insieme ai miei risparmi visto che non ho chiesto un centesimo di fondi pubblici». Alla preoccupazione si somma la sensazione di dover affrontare un muro di gomma: «Il mio legale ha scritto all’amministrazione comunale di Carbonia e a Enel Green Power per avere rassicurazioni sulla salvaguardia del mio progetto approvato e con le opere di costruzione in corso: non mi ha risposto nessuno»

