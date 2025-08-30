Incubo di fuoco a Bia Cuncuda 

Un vasto incendio ha devastato trenta ettari nella località agricola Bia Cuncuda, a Decimoputzu. Le fiamme, partite intorno alle 13 da tre punti distinti, sono state spinte dal forte maestrale, rendendo l’intervento particolarmente complesso. Sul posto sono intervenute squadre del Corpo forestale di Uta, del Gauf di Cagliari, vigili del fuoco di Iglesias, barracelli e volontari della protezione civile di Decimoputzu, Assemini e Siliqua, supportati dagli elicotteri di Pula e Marganai.

Il rogo ha distrutto anche strutture agricole abbandonate, ma le serre attive e un cane sono stati messi in salvo. Le indagini dovranno stabilire le cause.

L’episodio di ieri richiama quanto accaduto lo scorso 17 luglio nella stessa area, quando un incendio doloso a Fanaris, tra Decimoputzu, Vallermosa e Siliqua, aveva distrutto oltre quattro ettari di campi e rotoballe. Anche allora il vento aveva amplificato i danni, e solo la pronta risposta delle squadre aveva salvato abitazioni e poderi.

L’incendio di ieri si è concluso alle 17, segnando un’altra giornata difficile per le campagne decimoputzesi.

