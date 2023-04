Incubo cavallette, nuova invasione 

L’estate non è ancora iniziata ma nella Piana di Ottana è già emergenza cavallette. Mentre le schiuse proseguono inarrestabili, monta la protesta contro la task force regionale con sede a Noragugume. Finora un flop secondo allevatori e amministratori.

«Si parla d’importanti traguardi raggiunti - spiega l’allevatore Giovanni Mureddu, – mentre si è visto solo il caos, senza soluzioni all’orizzonte. I turni delle disinfestazioni finiscono alle 16,00 e la notte quando avvengono le schiuse c’è una totale scopertura. Un metodo assurdo, che va avanti per ipotesi». E ancora: «L’azienda che si occupa del servizio – tuona, Mureddu – dovrebbe farsi un esame di coscienza,i tecnici regionali idem. Chi ripaga noi allevatori dei danni che stiamo subendo?».

A Videolina l’Agenzia Laore prova a rilanciare delle rassicurazioni: «Abbiamo fatto circa 1200 trattamenti sui focolai in una superficie di 19.000 ettari – ha spiegato il dg Marcello Onorato - lavoriamo assiduamente anche di sabato e domenica per arginare l’avanzata delle schiuse. Quelle presenti sottoterra non possiamo purtroppo combatterle con i trattamenti fotochimico sanitari, nascendo a più riprese».

Furioso il sindaco Franco Saba: «I 1200 trattamenti sono insufficienti. Si tratta di circa 40 disinfestazioni giornaliere, spesso in terreni già trattati, mentre altri non sono stati raggiunti. Qualcuno si è dimenticato che ci sono più di 20 comuni e oltre 40.000 ettari coinvolti nel dramma». Conclude Saba: «Manca un’adeguata comunicazione con Laore. Ci avevano promesso più uomini e mezzi, dove sono? Come possiamo pretendere di risolvere la schiusa con poche unità a disposizione? Stanno forse aspettando di vedere le vie del paese invase come mesi fa?».

