Incubo blackout, una stagione al buio 

Condizionatori e ventilatori consentono ai cittadini di Tortolì di sopravvivere a questi giorni bollenti. Ma allo stesso tempo provocano blackout elettrici improvvisi, da Monte Attu a Pirisceddas, passando per corso Umberto e via Monsignor Virgilio. L’incremento delle temperature degli ultimi giorni ha aumentato significativamente la domanda di energia elettrica della cittadina. L’aumento ha creato dei sovraccarichi alla rete elettrica che, congiuntamente alle rilevanti sollecitazioni termiche, hanno generato, in qualche caso, dei distacchi elettrici, come quello avvenuto domenica sera.

Tutti al buio

Il primo blackout intorno alle 22, mezz’ora dopo quello successivo che, in qualche circostanza, ha danneggiato elettrodomestici e sistemi di videosorveglianza. Quasi un’ora al buio, con un paesaggio spettrale mentre era in corso la movida. Il centralino dell’Enel, da cui ieri non è stato possibile ricevere un chiarimento sull’accaduto, è stato preso d’assalto da decine di telefonate con cui gli utenti hanno segnalato i guasti. Dal canto suo E-Distribuzione ha attivato squadre operative che sono entrate subito in azione per garantire un pronto intervento. «Serve un potenziamento immediato delle linee. Questi disservizi non possono ripetersi», ha dichiarato il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu.

Disagi senza fine

A Santa Maria Navarrese i blackout in viale Pedras sono diventati la costante dell’estate. L’ultimo ieri mattina, quando il personale tecnico ha dovuto fare ricorso a gruppi elettrogeni per rialimentare le aree. Nel ristorante Pizzajo’ e nelle altre attività artigianali, la corrente è mancata già intorno alle 9.30 quando i commercianti erano in piena produzione. Da queste parti i disagi vanno avanti da inizio luglio e con l’incremento delle temperature i trasformatori cedono, lasciando al buio le utenze. Per tutelarsi, i commercianti si sono rivolti all’avvocato Sebastiano Tronci, ma ha preso posizione anche il sindaco di Baunei, Stefano Monni. «Chiediamo all’Enel che quel tratto di viale Pedras venga rifatto completamente al termine della stagione turistica. Ci sono problemi da anni ed è doveroso che la società intervenga nel rispetto dei residenti e delle attività commerciali: questi blackout non sono più sostenibili». Anche qui i tecnici sono stati puntuali nell’intervento, ma evidentemente il problema è ben più ampio: «Basta interventi tampone, confidiamo che il prossimo inverno venga rifatta tutta la linea», ha concluso il sindaco.

